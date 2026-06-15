Villaverde debería declarar ante Fiscalía por campaña sucia, dice senadora Paredes

En la serie de publicaciones de La Red Desinformante se evidencia como las autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el ministro Gustavo Villate y la viceministra Alejandra Duarte, mintieron al negar el vínculo institucional con Juan “Jimmy” Villaverde al caracterizarlo como un “militante” del Partido Colorado.

Hasta incluso hay un video de reuniones de Villaverde en Mburuvicha Róga con la viceministra Duarte. “Jimmy” es señalado como el responsable de La Red Desinformante, en la que se sospecha del uso de dinero público para pautas en redes sociales y medios de comunicación dedicados a difundir ataques y fake news contra periodistas, medios y activistas opositores al gobierno de Santiago Peña.

Entre la última semana de abril y primera semana de mayo se presentaron al menos dos denuncias contra La Red Desinformante, una por parte de varios diputados y la otra por parte de Hugo Portillo, uno de los afectados, como víctima; sin embargo, y pese a las evidencias públicas con las que se cuentan hoy en día, la Fiscalía sigue sin llamar a “Jimmy” Villaverde a declarar, criticó la senadora Yolanda Paredes.

“Me extraña que la Fiscalía hasta ahora no haya impulsado la investigación como es debido, empezando por Villaverde, empezando llamar a Villaverde a declarar y por qué no, un allanamiento en el Mitic”, afirmó.

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Funcionarios del Mitic envueltos en La Red Desinformante

Agregó que también tienen pleno conocimiento que hay funcionarios del Mitic envueltos en esto, lo cual no es poca cosa, ya que se trata de una guerra mediática con presunciones que se han generado dentro del mismo gobierno y sobre todo con dinero público.

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“Me llama la atención que no hayamos avanzado en esta investigación y por supuesto eso es responsabilidad del Ministerio Público. A mi me llegó a oídos que es Itaipú el que está dando el dinero. Sabemos que el dinero de Itaipú no tiene control constitucional, no tiene un control parlamentario, por lo que ellos, lastimosamente hasta ahora, el gasto del dinero que proviene de Itaipú no tiene ningún tipo de fiscalización, y por supuesto que a mi no me extrañaría en absoluto que dinero se esté utilizando en este negocio”, señaló.

Insistió en que se tendría mayores luces cuando se le investigue a Villaverde o se le llame a declarar, sobre todo, saber como y de donde tiene fuente de financiamiento para seguir llevando adelante cuestiones de comunicación con allegados a Santiago Peña.

Lamentó que la Fiscalía ni siquiera inició la investigación, porque es de conocimiento público que hay que iniciar con Villaverde, preguntarle a él, como cuál es su nexo, como llegó hasta ahí, como cuál es el papel que cumple dentro del gobierno y qué hace en Mburuvicha Róga.

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“Yo creo que ningún militante tiene semejante acceso libre a ese lugar, entonces, por ahí me parece importante empezar la investigación”, concluyó.