Cartistas evitan que se sepa cuánto le costó a Peña “mufar” a la Albirroja y sobre su fortuna

La mayoría cartista mandó al archivo el proyecto de resolución planteado por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) “que pide informe al Poder Ejecutivo- Presidencia de la República, sobre los gastos del viaje del presidente de la República, Santiago Peña a los Estados Unidos en ocasión del partido de la selección paraguaya en la Copa Mundial de la FIFA” y otro a Contraloría para que explique cómo es que consideró que ha “correspondencia” en la sospechosa fortuna del mandatario.

A ambos proyectos se opuso el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, que ni siquiera se molestó en ahondar sobre los motivos de su negativa, que se tengan datos tanto sobre el viaje como de la fortuna de Peña.

Vaesken, en vano, apeló a los cartistas a que depongan su actitud cómplice con el mandatario y que se pongan del lado de la ciudadanía, que tiene derecho a saber cuánto costó que Peña vaya a ver el partido a los Estados Unidos de América.

Le pido que permitan este pedido de informes a fin de que la “ciudadanía sepa cuánto se malgastó del presupuesto de Gastos de la Nación, porque somos un país tercermundista, somos un país subdesarrollado, no podemos gastar semejante cantidad de plata en opulencias, en que el presidente malgaste en irse a hacer una vida de ricos al Mundial de la FiFA, mientras acá la gente se está muriendo porque no tiene medicamentos y estudios en los hospitales", sostuvo Vaesken.

El pedido de informes rechazado requería informar sobre los siguientes puntos:

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Costo total de operación del viaje de ida y vuelta del Avión Presidencial (Cessna 680 Citation Sovereign), incluyendo el desglose del costo por hora de vuelo. Consumo de combustible, tasas aeroportuarias, gastos de hangaraje, y cualquier otro gasto asociado directa o indirectamente al traslado aéreo; Costo total de viáticos, asignaciones diarias u otros conceptos remunerativos, discriminatorio por persona y por día, para cada uno de los integrantes de la comitiva oficial, así como el costo de los traslados terrestres y los servicios de seguridad contratados en territorio estadounidense; Costo total por noche y por persona, o por habitación, para toda la comitiva, incluyendo los gastos en restaurantes, servicios de habitación y cualquier otro concepto relacionado con la alimentación y la estadía; Monto total pagado por el Estado Paraguayo por concepto de acceso al evento deportivo (entradas al estadio SoFi Stadium), especificándose el costo de las entradas, el número de entradas adquiridas, y cualguier otro gasto relacionado con la presencia en el estadio (como palcos, hospitalidad, traslados al estadio, entre otros); Detalle de los gastos asociados a la agenda oficial del Presidente de la República en Estados Unidos, incluyendo, de manera enunciativa, reuniones, traslados, refrigerios y demás erogaciones vinculadas a las actividades oficiales; Monto total, discriminado por cada uno de los conceptos anteriores, de los gastos erogados con motivo del mencionado viaje. así como el costo final asumido por el Estado Paraguayo.

En otro momento, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) ironizó con el retorno de Peña al país, deseando que ya no vuelva a ir para otros partido de la albirroja, y que en todo caso aproveche su “visita” al país para designar un Procurador, cargo que está vacante y con un interino irregular hace más de 10 meses.

“Sirvientes” de Peña y el Contralor

Por otra parte, con simples “sirvientes” comparó el diputado Raúl Benítez (Independiente) el rol de la mayoría cartista por el rechazo de otro pedido de informes presentado ya la semana pasada en dicho caso a la Contraloría General de la República, a cargo del colorado Camilo Benítez Aldana, sobre el examen de correspondencia remitido a la Fiscalía, donde señalan que supuestamente existe “consistencia” en la fortuna del mandatario, que creció un 2.400% en solo 6 años.

“Aca hay un contubernio cerrado donde está Peña en la punta de la mesa; a la derecha de su mesa está sentado (el contralor) Camilo Benítez, a su izquierda (el Fiscal General del Estado) Emiliano Rolón y los diputados servimos la comida. ¿Cuál es la función? Oponernos a que salga la información.

La función es rodear la mesa y preguntarle a presidente: ¿qué desea señor?. Al contralor ¿qué podemos hacer por vos? y a Emiliano Rolón; ¿no querés un masaje en la espalda?“, cuestionó Benítez.

El mismo reprochó la sumisión de la Cámara Baja, que renuncia a su rol básico de control a otros poderes del Estado y en este caso, impidiendo siquiera que se sepa qué argumentó la Contraloría para alegar que la fortuna de Peña supuestamente está “en regla” y abriendo una enorme puerta para el futuro blanqueo a manos de la Fiscalía.

Por ejemplo, entre las cuestiones graves que no pudo explicar la Contraloría está cómo considera regular y legal que Peña haya adquirido una mansión valuada en US$ 900.000 en San Bernardino, supuestamente financiado en parte mediante un préstamo del “banco amigo” de este gobierno, el cual se le concedió sin tener siquiera el título de propiedad del terrero donde alzó su mansión.

Sabiendo consumado el rechazo, Benítez simplemente pidió que se vote y que no se cajonee como siempre en comisiones, esto ya que el día que el presidente de la República, en un país serio debería estar preso, va a quedar en el registro el nombre de sus cómplices“ y quede en los registros de la Cámara, que cuando se pidieron informes, una bancada rechazó ese pedido”.