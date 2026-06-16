Guerra de votos en Paraguarí: El cartismo se disputa el liderazgo “boca a boca” en la ANR

El departamento de Paraguarí se convirtió en un verdadero tablero de ajedrez político donde la gobernadora Zárate de Monges y el ministro de Urbanismo, Baruja, se disputan el liderazgo voto a voto. Tras la jornada electoral del domingo, ahora la disputa por el voto se traslada a las oficinas del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde el juzgamiento de las actas de votación definirá mañana a los ganadores oficiales.

Sapucái: Empate técnico y autoproclamaciones

En el distrito de Sapucái, la tensión está al tope. Danilo Cuevas (Lista 2A) —candidato de Baruja e hijo del condenado exdiputado Miguel Cuevas— se autoproclamó ganador de las internas coloradas. Sin embargo, en la vereda de enfrente, el actual intendente de este distrito, Ariel “Lilo” Monges Espínola (Lista 2N) —candidato de la gobernadora— también asegura haber cantado victoria. Ambos pertenecen al movimiento Honor Colorado (cartismo).

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Según los resultados preliminares:

Ariel “Lilo” Monges (Lista 2N): 1.532 votos.

Danilo Cuevas (Lista 2A): 1.519 votos.

La diferencia a favor de Monges es de apenas 13 votos. Pese a la ventaja de su rival, Cuevas no reconoce la derrota y asegura que aún faltan computarse un total de 1.156 votos que, según él, revertirán el resultado a su favor.

Ybycuí: “Caseros de oro” vs. el oficialismo local

En Ybycuí, el panorama es igual de reñido. La actual intendenta María Cristina Servín Franco (Lista 2N-HC) aguarda expectante el juzgamiento de actas, atendiendo que todavía queda por revisar el voto de unas 1.354 personas.

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Por el momento, el exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Fuerza Republicana), conocido por sus antecedentes en el sonado caso de los “caseros de oro”, lidera el conteo preliminar con 2.416 votos, frente a los 2.329 votos de Servín Franco.

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Dato Clave

Existen apenas 87 votos de diferencia entre ambos, una brecha que se definirá recién tras la apertura de los sobres que contienen las actas oficiales y los boletines de voto. En un cómodo pero importante tercer lugar quedó el candidato de Baruja, Julio “Polaco” Ortiz, quien dejó un caudal electoral de 2.155 votos.

Quyquyhó: Un insólito triunfo por “walkover”

El escenario más llamativo se vivió en el distrito de Quyquyhó, donde la candidata de la gobernadora, Ruth Mercedes Medina Yegros (Lista 2N), ganó por walkover debido a la ausencia de su oponente en las mesas de votación.

La retirada de la competencia se originó tras los graves incidentes registrados el sábado 6 de este mes frente al local de votación, Fulgencio Yegros, protagonizados por una turba integrada por guardaespaldas del diputado Esteban Martín Samaniego y sus simpatizantes.

Tras los disturbios, el precandidato del ministro Baruja, Gabriel Derene (Lista 2A), amenazó con promover una acción de nulidad del proceso eleccionario, pero finalmente desistió de presentar la demanda judicial. Curiosamente, a pesar del retiro de Derene, unos 35 electores acudieron a las urnas e igualmente votaron por él.

Al respecto, el apoderado departamental de la ANR, Víctor Martínez, explicó que los plazos legales para presentar acciones de nulidad ya se encontraban prácticamente agotados. Según Martínez, esta situación jurídica pesó en los líderes departamentales y nacionales para no avanzar con la demanda, considerando que ya se encuentra abierto el periodo de inscripción de candidaturas ante el Juzgado Electoral de Paraguarí, plazo que se extenderá hasta el próximo 4 de julio.