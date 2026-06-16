IPS: Diputada Vallejo insiste en destitución de Argaña y Jara Rojas

La diputada opositora Rocío Vallejo indicó que el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Isaías Ricardo Fretes, está desnudando las precariedades que desde hace años soportan los asegurados y cuestionó a los consejeros Emilio Argaña y José Jara Rojas por seguir en la Junta Directiva de la Previsional.

“Estamos en un momento histórico en el IPS, un presidente que por fin sale a ver la realidad de su institución. Lastimosamente, siguen dos consejos cómplices de todo lo que ocurrió anteriormente, empotrados en sus cargos y cobrando sus millonarios haberes sin salir de sus oficinas”, dijo Vallejo en referencia a los consejeros representantes de los aportantes y jubilados.

Agregó que ambos consejeros, con sus votos, apañaron todas las desprolijidades encabezadas por Jorge Brítez, por lo tanto también deben irse.

El pedido de destitución ya lo había formalizado mediante nota al Presidente Santiago Peña la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.

Los jubilados habían solicitado la destitución de Emilio Argaña y José Jara Rojas, al considerar que ya no representan los intereses de los aportantes y jubilados.

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“El doctor Fretes está desnudando lo que hace mucho tiempo nosotros denunciábamos. Las condiciones deplorables de la institución, los malos servicios a los asegurados. También lo que reclama el personal de blanco, la gente que trabaja en condiciones lamentables”, dijo Vallejo.

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La parlamentaria lamentó también que en la Cámara de Senadores quedó paralizado el proyecto de ley que declara en emergencia la previsional y, de esa manera, agilizar las compras de medicamentos e insumos que ya tiene media sanción de Diputados.

“Es una pena que en el Senado se quede durmiendo el proyecto de ley para simplificar las compras del IPS. Es un excelente proyecto que aprobamos, pero está paralizado”, dijo Rocío Vallejo.