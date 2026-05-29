LaMafiaManda: Nuevo revés para Orlando Arévalo en proceso por supuesta coima

El recurso de apelación interpuesto por la defensa del exdiputado colorado Orlando Arévalo Zielanko, en contra del rechazo de la reposición que suspendió por tercera vez su audiencia de imposición de medidas, en la causa por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) en el caso #LaMafiaManda; no fue aceptada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno.

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A través del Auto Interlocutorio N° 136 de fecha 29 de mayo de 2026 los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias resolvieron declarar la inadmisibilidad de la apelación subsidiaria que interpuso el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, en representación del exparlamentario colorado.

En su escrito de apelación la defensa argumentó como principal agravio que existe un recurso pendiente de resolución, interpuesto en contra del Auto Interlocutorio N° 54 de fecha 24 de marzo de 2026, razón por la cual no se puede realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares, según fundamentó Duarte Cacavelos.

Sobre el punto el tribunal de alzada resalta que, conforme obra en el sistema el recurso de apelación general interpuesto en contra del A.I. N° 54 de fecha 24 de marzo del 2026, ya ha sido resuelto conforme se acredita en el A.I. N° 99 de fecha 21 de abril de 2026 por el cual se ha confirmado dicha resolución impugnada.

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Una vez que la Cámara de Apelaciones remita el expediente al Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, el juez Humberto Otazú podrá fijar fecha para intentar, por cuarta vez, realizar la audiencia de imposición de medidas para el exdiputado colorado Orlando Arévalo.

Proceso por supuestos vínculos entre Orlando Arévalo y Eulalio “Lalo” Gomes

La imputación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo pidió a Arévalo por fiscala Cano

El Ministerio Público relata en la imputación que ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

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Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo, resalta parte del acta de imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: “Felicidades!”, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.