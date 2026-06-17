Celeste Amarilla tilda de “mediocre” a Santiago Peña a días de su rendición de cuentas

Cada 1 de julio, el presidente de la República realiza la rendición constitucional de cuentas ante el Congreso Nacional, por lo que Santiago Peña deberá comparecer ante los legisladores para defender su gestión.

Sin embargo, se anunció que hoy lo hará primero ante el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien además es el mentor del mandatario, ya que fue quien lo afilió para impulsar su carrera a la presidencia de la República en dos ocasiones, incluso tras perder en la primera oportunidad contra Mario Abdo Benítez.

Para la senadora Celeste Amarilla, del PLRA, esto solo evidencia lo débil que es el gobierno de Peña, ya que siempre responde al exmandatario Horacio Cartes antes que a la República.

“Me preocupa que con una presidencia débil, donde hay una presunción de que quien manda está sobre la calle España (Cartes), el hecho que primero vaya a la ANR es como ir a pedirle al patrón que apruebe el borrador. Eso es lo que molesta en el caso de un presidente débil como tenemos”, refirió.

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Peña debilita aún más su imagen

La legisladora recordó que cuando Federico Franco fue presidente también rindió cuentas primero ante el PLRA, por lo que el problema no es que se realice un acto como este ante la instancia partidaria a la que uno responde; lo que sí molesta es que Peña no tenga independencia de su partido y sobre todo de Cartes.

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“Debilitan la imagen cuando ya sos débil, porque si hubiera sido un presidente que se planta, que tiene la lapicera, que el pueblo está conforme con las decisiones que toma, no nos importaría que se vaya primero a la ANR. Acá lo cuestionable es un presidente casi aéreo, porque usa mucho las vías aéreas, sin fuerza, sin empuñar la lapicera como debe ser”, criticó.

En cuanto a la calificación del gobierno de Peña, dijo que el mismo es mediocre, por lo que le da cinco puntos de diez, ya que consideró que algunas instituciones funcionan a medias, como el Ministerio de Educación de Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez, a quien le dieron casos como el del presunto título falso del exsenador Hernán Rivas, lo que obligó al cartista a renunciar a su banca ante una inminente pérdida de investidura.

“Ahora el Ministerio de Educación encuentra 250 títulos de docentes, pero, ¿cuánto tiempo hace que estamos y cuánto tiempo le defendieron a Rivas? Y por defenderle a Rivas se permitió que otra vez haya no sé, miles de maestros en esas condiciones”, cuestionó.

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Corrupción se consolidó con el gobierno de Peña

Agregó que desde la oposición enviaron miles de datos al Poder Ejecutivo sobre las irregularidades de los títulos y de los centros de formación docente, lo que el Gobierno ignoró adrede para proteger a Hernán Rivas.

Sostuvo que la corrupción durante el gobierno de Peña se consolidó, por lo que hoy permea las paredes de las instituciones y es casi imposible controlar, por lo que, pese a cambiar la cabeza, sigue instalada, como ocurre en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el doctor Isaías Fretes.

“No pasa de cinco, entonces aplazado, mediocre, mediocre, del uno al 10, mediocre (...) Él (Peña) desde que entró fue sumiso a la calle España (...) Se debilitan más los presidentes y este directamente creo que ya no va a existir”, concluyó.

Criticó que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, esté sometido también al poder de turno, ya que tampoco da respuesta ante las denuncias que realizan.