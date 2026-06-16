Gobierno de Peña sigue con mentiras y el ocultamiento incluso al Congreso sobre “campaña sucia”

El 8 de mayo, la Cámara de Senadores requirió un detallado pedido de informe acerca de los detalles de ejecución de pautas digitales, listado de responsables operativos, convenios y más. Una vez cumplido el plazo, el Mitic no cumplió y solicitó un “tiempo de gracia” de 15 días, que vence esta semana.

Por otra parte, ayer feneció el plazo de respuesta para otro pedido de informes aprobado el 19 de mayo “sobre vínculos institucionales, acreditaciones y financiamiento de actividades de comunicación digital de terceros”. Al cierre de esta edición, no obraba respuesta oficial al Congreso en el Sistema de Información Legislativa (SILpy).

Este es mucho más detallado y comprometedor para el Gobierno, ya evidenciará la mentira, ya que habrá que ver si pese a las evidencias se animan a seguir negando la vinculación con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, presunto hombre en las sombras detrás de la campaña sucia que salpica al gobierno, tal como lo hicieron el propio presidente de la República, Santiago Peña, como el titular del Mitic, Gustavo Villate y su viceministra Alejandra Duarte Albospino.

Tanto Peña como sus subalternos habían negado que Villaverde opere desde la Presidencia, Mburuvicha Roga o el Mitic, mentira que cayó por tierra al publicarse videos en la sala de reuniones de la residencia presidencial, así como sus credenciales y viáticos de Presidencia, así como las resoluciones de designación de funciones en Mitic.

Como primer punto de dicho pedido de informes se solicitó “indicar si el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui posee o poseyó credenciales, fotochecks, pases oficiales o autorizaciones de acceso temporal o permanente a dependencias del Poder Ejecutivo (incluyendo la residencia presidencial de Mburuvicha Róga) y remitir copia fiel de dichos documentos y pases”.

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Otra parte relevante de dicho informe refiere a la posible financiación de la campaña sucia a través de la agencia ligada a Villaverde, “Comunik”, no solo con posibles fondos de Mitic, sino también a través de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

Ante la falta de respuesta, el diputado Raúl Benítez (Independiente) que está amenazado con ser suspendido por criticar al gobierno y a la bancada cartista (pese a tener fueros para ello), adelantó que en la sesión de hoy de Diputados planteará la reiteración de varios pedidos de informes.

No solo sobre el proyecto anteriormente mencionado sino también sobre otro que fue congelado en comisiones, que requería al Mitic informes “sobre todas las acciones, denuncias o reportes realizados por el Mitic ante la plataforma Google y/o Meta contra páginas de desinformacón, noticias falsas o contenidos que afecten la imagen institucional del gobierno nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2026″.

Esto como complemento, ya que el 12 de mayo, la Cámara de Diputados remitió un pedido de informe similar. El 4 de junio pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) respondió a medias a los primeros pedidos de informes del Congreso sobre la “campaña sucia” contra políticos opositores y disidentes, así como a medios y periodistas críticos.

Escuetamente, solo reportó haber denunciado 2 cuentas de al menos 14 que operan de forma similar y se limitó a señalar ejecuciones vía DNCP.

También ignoran pedidos de ciudadanos

El 27 de abril, dos ciudadanos anónimos realizaron pedidos de AIP (N° 102205 y 102206), solicitando detalles que permitan identificar la “trazabilidad completa de campañas oficiales, pauta digital, proveedores, subcontratistas, cuentas publicitarias, contratos, pagos, informes y controles vinculados a la comunicación institucional del Poder Ejecutivo”.

Ambos pedidos requirieron datos desde enero de 2025, incluyendo eventuales vínculos con agencias nacionales o extranjeras, Digimarketing SAS, Despierta Paraguay, DPY u otras páginas o proveedores asociados a campañas digitales no institucionales."

De forma reactiva, ese mismo día, “comentaron” el pedido copiando el comunicado que había emitido el Mitic, sin que este refiera a lo solicitado.

El 21 de mayo, formalizaron la respuesta diciendo que “en el contexto de la información solicitada, se deja constancia de que lo consultado no guarda relación alguna con las gestiones administrativas del MITIC, los puntos solicitados en el presente pedido ya fueron aclarados a través de los comunicados oficiales del MITIC”, agregando un documento con solo 3 llamados por DNCP.

La insuficiente respuesta fue objetada con una solicitud de reconsideración.

En el segundo pedido, esa misma fecha, respondieron: “El MITIC, solamente mantiene vÍnculo con proveedores encargados de realizar la comunicación institucional oficial del gobierno, por tanto, no mantiene vínculos de ningún tipo relacionados a campañas digitales no institucionales”.

Ese mismo día, se presentó un pedido de reconsideración, detallando específicamente, punto por punto, las documentaciones referidas a pauta digital, incluyendo solicitud de facturas, reportes, informes de control y más. Hasta la fecha no fue respondido, venciendo el plazo de respuesta para ambos pedidos de AIP el próximo 19 de junio.

También, el 7 de mayo, un ciudadano hizo un pedido de AIP N° 102475 sobre la pauta en guaraníes destinada a influencers, el método de contratación y los montos adjudicados discriminados por influencers y periodo., además de salarios.

El 1 de junio respondieron diciendo que el Mitic “no ha realizado ningún proceso de licitación destinado a la contratación de influencers”, ignorando el convenio firmado con PTI-PY para tal fin.