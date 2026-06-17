Elecciones municipales: Partidos deberán designar administradores de campaña

La Dirección Técnica de Financiamiento Político dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recordó a los movimientos y partidos políticos que el periodo para comunicar el nombre de sus administradores de campaña comienza el 18 de junio y se extiende hasta el miércoles 24 del mismo mes.

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En cumplimiento de la Ley Nº 6501 sobre financiamiento político, todos los partidos políticos y movimientos deben designar un administrador de campaña electoral, quien deberá rendir cuentas ante la Justicia Electoral sobre los gastos realizados en el marco de las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre.

El administrador de campaña es el encargado de toda la parte financiera, es decir, es quien se va a endeudar a nombre del partido y el que debe presentar las documentaciones sobre los gastos.

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La ley de financiamiento político, además de imponer la designación del administrador de campaña, obliga a cada partido a la apertura de una cuenta en bancos locales, los cuales están permitidos rechazar de manera argumentada el pedido.