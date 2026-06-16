Experto en ciberseguridad ratifica denuncias sobre máquinas de votación y accionará ante la CSJ

Pasadas las elecciones internas municipales, el Ing. Luis Benítez ratificó todas sus denuncias contra las máquinas de votación y el sistema electoral. Aclaró que las mismas fueron hechas desde su punto de vista técnico, buscando mejores prácticas y en el marco de su activismo ciudadano. Negó tener financiamiento extranjero o empresarial o agenda o discurso “salvo interpretación propia de la Constitución y de las leyes de nuestra República”.

Aclaró que incluso no hace las mismas denuncias que los referentes políticos de la oposición.

Justificó sus denuncias y reclamos al señalar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente presidido por Jorge Bogarín (Ind) le negó el acceso al código fuente del sistema de votación antes que se hagan las elecciones internas municipales del 7 de junio.

No obstante, advirtió que, tras el primer rechazo a su reclamo, ya pidió una reconsideración al TSJE y que solo espera la misma respuesta antes de pelear ante las máximas instancias judiciales del país.

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“Voy a exigir la aplicación de la ley, de la Constitución y del marco legal vigente sobre el tema de la transparencia total y absoluta del sistema electoral, algo que el TSJE no está cumpliendo hoy. También hice otros pedidos al MITIC y a la Contraloría General de la República”, acotó.

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Pedidos de Informes a otras instituciones

Agregó que su petitorio ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), cuya titular es Lorena Franco, surge al sostener que se están violando las licencias que se compraron desde el pliego de bases y condiciones del alquiler de las máquinas de votación.

Dijo además que también recurrió al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), cuyo titular es Gustavo Villate, ya que el ente cuenta con dos resoluciones que deben ser cumplidas por el TSJE, una relacionada al software libre y otra está relacionada a ciberseguridad.

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Sostuvo que las leyes de ciberseguridad exigen al TSJE entregar una copia de todas las fuentes al MITIC y que busca saber si el ente electoral cumplió este requisito.

“Yo quiero saber, le pregunto al MITIC, si es que tienen evidencia que demuestre que el TSJE cumplió con los estándares internacionales referentes a ciberseguridad. Eso por el lado del MITIC, software libre y ciberseguridad”, resumió.

En cuanto a su reclamo a la Contraloría, dijo que hace el mismo pedido ya que ahí se hace el control del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), que exige una auditoría informática.

“Le estoy preguntando a la Contraloría qué evidencia me pueden mostrar de que esa auditoría se dio antes de que se hagan las elecciones internas. Porque eso se tendría que haber hecho”, aseveró.

Sostuvo que por ello mantiene sus cuestionamientos y que el TSJE no ha levantado ninguna de sus observaciones.