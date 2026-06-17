Santi Peña actúa como “empleadito” de Cartes, según Filizzola

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que realizará hoy su rendición de cuentas que se hace cada año ante el presidente de la ANR, Horacio Cartes, quien además es el padrino político de Peña, ya que fue quien lo nombró ministro de Hacienda durante su gobierno y que posteriormente impulsó su carrera política.

Dicha rendición de cuentas se realiza 13 días antes de la que por ley el Presidente de la República está obligado a hacer cada año ante el Congreso Nacional, lo que generó la crítica de varios referentes y legisladores.

Para el senador del PDP, Rafael Filizzola, esto representa una humillación de Peña ante Cartes, ya que el titular de la ANR no ocupa ningún cargo en la función pública, ni tiene relevancia.

“Es una humillación, pero para él (Peña), no para el Congreso. Nosotros tenemos la obligación de recibir su informe, nosotros cumplimos, esperamos su informe, pero para él, como jefe de Estado, tener que ir a rendirle informes a una persona que en este momento no ocupa ninguna función pública, ni tampoco tiene la relevancia para recibir ese informe previamente. Constituye una humillación para él porque con esto se evidencia claramente dónde está el poder y que el poder no está en el Palacio de López”, refirió.

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Santiago Peña ya no tiene dignidad y actúa como “empleadito”

Para Filizzola, no solamente la imagen de Peña está desgastada, sino que también su dignidad y autoestima, ya que siendo jefe de Estado tiene una actitud genuflexa, y está “actuando como empleadito” siendo Presidente de la República.

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Agregó que el Presidente de la República está destruyendo el país y si bien lo de sus constantes viajes es lo de menos, cuestan caro, no se justifican, no traen inversiones y si Peña quiere traer inversiones, debería apoyar a los paraguayos que viven en el extranjero, porque son los que están aportando a la economía paraguaya.

“Está destruyendo la economía del país para empezar, el país está sobreendeudado. Fíjense que hoy solamente en intereses estamos ya gastando más que en obras públicas. Está entregando los ahorros del Paraguay a una empresa, a un banco, a un banco que hace poco era una financiera, a un banco que tuvieron que cambiar todos los reglamentos para que califique”, criticó sobre los cambios de reglamento del Instituto de Previsión Social (IPS) para beneficiar a Ueno Bank.

Cuestionó que se utilicen los fondos provenientes de IPS para hacer varios negocios, entre ellos, el de internet con la banda 5G que se direccionó a una empresa de maletín sin experiencia que ni siquiera cubre todo Salta, Argentina, lo que la hace marginal.

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“Imagínense una empresa salteña que no cubre Salta, se tiene que ocupar de Paraguay. Una empresa que se presenta tarde, que no cumplió con los requisitos de capital, que no cumplió con los requisitos de clientela mínima en Salta, se tienen que ocupar de todo Paraguay. Con eso le dejaron al 70% de los usuarios de internet fuera”, lamentó.

Peña hace negocios con dinero del Estado

Acusó a Peña de hacer negocios con dinero del Estado y que en caso de que salgan mal, es el país el que paga. A esto se suma la adquisición de un canal de televisión de aire por parte de los grupos comerciales ligados al presidente de la República.

“Él (Peña) está haciendo administración en beneficio propio, además tráfico de influencias, además de enriquecimiento ilícito. Él, a través de esa empresa, ya no me van a decir ahora que él no está vinculado, no sigue vinculado con el grupo Vázquez, en este momento direccionan la adjudicación de un canal a Peña, pero fíjense lo más grave, por ejemplo, para que puedan quedarse con el canal, no piden experiencia”, denunció.

Dijo además que actualmente el mercado paraguayo de la transmisión de señal de televisión está saturado, ya que en países como Chile, Bolivia o Argentina, que tienen muchos más habitantes que Paraguay, tienen una media de seis a siete canales, mientras que en nuestro país tenemos 15 canales abiertos.

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Recordó La Red Desinformante, con la que se revelaron sospechas de que allegados al Gobierno, como Juan “Jimmy” Villaverde, a quien el propio Peña calificó de “militante”, y tanto él como autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) negaron que tenga un vínculo con el Estado, cuando fue funcionario de la misma institución e incluso hizo oficina en Mburuvicha Róga, lideraron campañas sucias contra medios de comunicación, periodistas y referentes políticos opositores.

Dijo que como la campaña sucia a través de las redes sociales mediante pautas en las mismas, no le funcionó, ahora compran medios de comunicación para difundir su agenda política.

“Ya no le salió el tema de seguir con las redes sociales persiguiendo a periodistas, persiguiendo a personas críticas, ahora quieren un canal de aire que se suma a otro conglomerado empresarial, obviamente para meter su agenda política, es decir, desinformar y tratar de vendernos, algo que nadie les cree, que solamente puede entrar en la cabeza de Peña que vivimos en un país de maravillas”, concluyó.