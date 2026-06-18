Bachi sobre su Judas Kái: “Me gusta ser malo y voy a ser otra vez senador”

Lejos de defenderse o expresar molestia, “Bachi” Núñez incluso se burló de las críticas que suele recibir y hasta dijo que enviaría su propio muñeco de Judas Kái para que sea exhibido en el Mercado 4.

Esta mañana, el legislador fue consultado sobre los Judas Kái con su rostro, que ya están siendo vendidos en el populoso mercado asunceno, junto al de otras figuras públicas cuestionadas. Lejos de molestarse, aseguró que incluso colaboraría con la iniciativa.

“Yo mando a hacer y le envío al Mercado 4 y tiene que estar exhibido ahí”, respondió.

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“Me gusta ser malo”, dice sobre su imagen pública

Además, afirmó que las críticas forman parte de la actividad política y aseguró que no le generan incomodidad. “Nada de molestia, eso es parte de la política”, manifestó.

Cuando le señalaron que eso forma parte de su mala imagen a nivel social, Núñez respondió en tono sarcástico y burlón: “Yo tengo una malísima imagen. Malísima imagen, porque me gusta ser malo. Soy senador mbarete por eso. Y voy a entrar otra vez en el Senado, vas a ver, de taquito voy a entrar”.

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Aumento del salario mínimo decidido por Peña

Durante la misma rueda de prensa, Núñez respaldó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Santiago Peña, redoblando la sugerencia del Consejo Nacional basado en datos del Banco Central del Paraguay. “Hay criterios políticos y fue en beneficio del trabajador”, afirmó.

También defendió la capacidad técnica de Peña para tomar este tipo de determinaciones, recordando que anteriormente se desempeñó como ministro de Hacienda.

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Deficiencia en salud y transporte público

En otro momento, consultado sobre las “maravillas” destacadas por el presidente Santiago Peña durante su informe de gestión, aseguró que el Gobierno actual encaró muchas obras y volvió a despotricar en contra de la administración de su correligionario Mario Abdo Benítez.

Aunque muy levemente, reconoció que existen áreas que requieren de mucho trabajo aún. “Tenemos que mejorar en salud. Hay que mejorar el transporte público también”, señaló.