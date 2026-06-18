Candidatos de gobernadora de Paraguarí con leve ventaja sobre los apoyados por Baruja

Los candidatos del movimiento Honor Colorado se impusieron en 10 distritos del departamento de Paraguarí, cinco de ellos acompañados por la gobernadora de Paraguarí, Zárate de Monges, cuya lista 2N obtuvo una ligera ventaja en el caudal de votos y frente a la lista 2A, liderada por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Baruja, quien aspira integrar la chapa presidencial, junto al actual vice presidente de la República Pedro Alliana.

Comportamiento electoral

En los diez distritos donde tanto Baruja como Zárate de Monges presentaron candidaturas por separado, cada sector terminó imponiéndose en cinco municipios. Sin embargo en la suma de votos, los candidatos de la gobernadora conquistaron Carapeguá, Quiindy, Sapucái, Escobar y Quyquyhó, donde acumularon 21.922 votos. Por su parte, los apoyados por el ministro Baruja se quedaron con las candidaturas a las intendencias de Paraguarí, Acahay, La Colmena, Pirayú y San Roque González, y alzaron 21.792 votos.

En otros cuatro distritos, el cartismo llegó con candidaturas de consenso: Caapucú, Yaguarón, Ybytymí y Tebicuarymí. Mientras tanto, en otros cuatro distritos —Ybycuí, Mbuyapey, General Bernardino Caballero y María Antonia— se impuso el movimiento Fuerza Republicana.

En Sapucuái

Tras el juzgamiento de las actas el TREP de la Junta de Gobierno de la ANR, confirmó la victoria del actual intendente Ariel “Lilo” Monges, de la Lista 2N, quien buscará su reelección en las municipales del 4 de octubre. El jefe comunal, hijo del exsenador Darío Monges, consolidó su candidatura y permitió a la gobernadora Zárate de Monges preservar uno de sus principales bastiones políticos en el departamento.

En este distrito, Enzo Cuevas, hermano del candidato de la Lista 2A, Danilo Cuevas, advirtió a través de sus redes sociales que el caso no quedará impune y que se encuentran analizando las acciones que asumirán tras los resultados emitidos por el Tribunal Electoral Partidario (TEP).

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Exdiputado Rivas retoma protagonismo político en Ybycuí

Otro de los resultados que quedaron firmes en el municipio de Ybycuí, fue la victoria del exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (ANR-Fuerza Republicana), quien obtuvo la chapa colorada para competir por la Intendencia. Rivas se alzó con 2.704 votos, superando por estrecho margen a la actual intendenta María Cristina Servín, de la Lista 2N,quien estuvo respaldada por la gobernadora, que alcanzó 2.649 votos. En tercer lugar quedó el candidato apoyado por el ministro Baruja, Julio “Polaco” Ortiz, con 2.404 votos.

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En el distrito de Quyquyhó se confirmó la victoria de la candidatura a la intendencia de Ruth Mercedes Medina Yegros, quien contó con el respaldo de la ejecutiva departamental.

En ese distrito, el inicio de la votación se había suspendido debido a incidentes registrados en la víspera de la votación, en los que se vieron involucrados miembros de la custodia del diputado Esteban Samaniego.

Posteriormente, tras la intervención del fiscal Leonardo Cáceres, las elecciones se reanudaron; sin embargo, el candidato Gabriel Derene, de la lista 2A y respaldado por Baruja, se retiró del local electoral junto a sus apoderados, anunciando que impulsaría una acción de nulidad, la cual finalmente no prosperó.