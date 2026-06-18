Celulares en escuelas: diputado dice que la prohibición frenaría el desarrollo del país

El parlamentario liberal cuestionó el proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas y que fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores. El legislador adelantó que no comparte la iniciativa y afirmó que restringir el acceso a la tecnología sería un retroceso para Paraguay.

“Paraguay, aparte de estar muy atrasado en el área tecnológica, volver a prohibir el uso de celulares me parece que no va a contribuir con el desarrollo o con la compenetración de los paraguayos al mundo exterior”, expresó.

Según Franco, los dispositivos móviles representan hoy una herramienta fundamental para el acceso al conocimiento y al relacionamiento con el mundo. “Es la única ventana que tenemos para poder tener relacionamiento con el mundo, es a través de los medios tecnológicos y en especial, lo más primario es el celular”, afirmó.

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Celulares y libros pueden coexistir, sostiene

El diputado hizo énfasis en la importancia de fortalecer la lectura y la comprensión a través de libros físicos, pero consideró que ambas herramientas pueden coexistir. “Creo que se puede mascar el chicle y cruzar la calle al mismo tiempo”, señaló.

Franco recordó que durante la pandemia miles de estudiantes dependieron de los teléfonos celulares para continuar sus actividades académicas y destacó que muchas familias realizaron grandes esfuerzos para acceder a estos dispositivos.

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“Llegamos a estar en actividades escolares a través de medio virtual gracias al celular”, indicó.

Asimismo, remarcó que los docentes también tuvieron que capacitarse para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas.

Niños de altas capacidades

Durante la entrevista con ABC Cardinal, el legislador relacionó la discusión sobre los celulares con la reciente aprobación de una ley destinada a niños con altas capacidades intelectuales, iniciativa de la cual fue proyectista.

Franco sostuvo que Paraguay debe apostar al desarrollo del talento y del conocimiento para generar innovación y crecimiento económico.

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“Tal vez tenemos un creador de otro Facebook entre algún niño de Ypehu. Tal vez tenemos un creador de una red social como Instagram en Yaguarón, o también tenemos un futuro creador de alguna aplicación que se pueda utilizar en un celular”, manifestó.

En ese sentido, señaló que muchas de las empresas más exitosas del mundo surgieron a partir de ideas desarrolladas mediante la tecnología y lamentó que el país no esté identificando ni potenciando adecuadamente a los niños con altas capacidades.

“Creo que desapegarnos a la tecnología podría ser un error”, advirtió.

“Mucho menos tienen una biblioteca”

Otro de los cuestionamientos del diputado fue la falta de infraestructura educativa en gran parte del sistema público.

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“Me gustaría que en todas las instituciones públicas del país se tenga una sala de informática”, afirmó. Además, hizo énfasis en que muchos colegios públicos ni siquiera cuentan con espacios adecuados para el aprendizaje tecnológico.

“¿Cuáles son los colegios públicos de Paraguarí o de Caazapá que tienen una sala de informática? Ni siquiera tienen, mucho menos tienen una biblioteca”, sostuvo.

Contradicción en el debate

Franco también criticó lo que considera una contradicción entre los discursos sobre innovación tecnológica y la intención de restringir el uso de celulares en las escuelas.

“Primero debemos nosotros acercarnos más a la tecnología”, señaló.

“Estamos hablando de instalar una binacional de inteligencia artificial en la República del Paraguay, pero acá en la República del Paraguay queremos prohibir el uso celular a los niños en las instituciones. Me parece una contradicción”, agregó.

Finalmente, insistió en que el desarrollo del país pasa necesariamente por una mayor inversión en educación. “Es el único camino por donde podemos llegar a desarrollar nuestro país, a través de mucha educación”, concluyó.