Ever Villalba denuncia “cargatón” de votos durante las internas

Durante las elecciones internas municipales se habría registrado una “cargatón” de votos, según denunció hoy el senador Ever Villalba.

El legislador, quien buscaba la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sostuvo que si bien reconoció la victoria de su adversario -Alcides Riveros-, también había prometido un seguimiento a las denuncias referentes a las elecciones.

“Venimos a hablar del falso porcentaje de participación que se dio en algunos locales de votación; principalmente en los lugares donde hubo lista de consenso”, detalló.

Asimismo, aseguró que hay “datos alejados de la realidad” en lo que se refiere a la participación, ya que por ejemplo se registró un 57% en Bahía Negra, 61% en Fuerte Olimpo, mientras que en Puerto Casado solamente 8%.

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“Cosa totalmente irreal”, según Villalba

A criterio del liberal, es “una cosa totalmente irreal” ese tipo de porcentajes y como otro ejemplo mencionó un 55% de participación en Isla Pucú.

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Otro caso fue el de Itacurubí de la Cordillera, donde de 600 personas saltaron a 1.700 en un lapso de unas horas, mientras que en San Antonio hubo inconvenientes con los miembros de mesa supuestamente “con apoyo de funcionarios” de la Justicia Electoral. “Cosas raras, llamativas”, sostuvo.

Asimismo, detalló que la carga de votos favoreció a la Lista 3 -liderada por Alcides Riveros- sin embargo, su denuncia no es “por quién ganó o perdió”, sino el objetivo es que las denuncias sean tratadas para evitar que se vuelvan a cometer irregularidades en futuras elecciones.

“La carga de votos, el voto asistido, la prepotencia, todo con el apoyo de la Justicia Electoral que tendría que haber sido resguardo de la voluntad popular. Las máquinas de votación también presentaron cosas llamativas. Vamos a continuar con la línea de la transparencia porque el sistema electoral afecta a todos; todos los antecedentes, más los pedidos de informes sobre las máquinas vamos a hacer llegar a la comisión electoral”, sentenció.

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