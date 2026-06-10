PLRA: Sigue juzgamiento de votos de los 585 convencionales, la máxima autoridad partidaria

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas, culminó hoy la primera jornada de juzgamiento de actas de resultados correspondientes a las internas municipales y la renovación de autoridades partidarias.

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Cynthia Chamorro, miembro del Tribunal Electoral Independiente (TEI) indicó que los juzgamientos continuarán hasta el domingo por lo que todavía no se tiene un panorama sobre los resultados globales respecto a miembros de la Convención del PLRA.

Indicó finalmente que recién la semana entrante se podría saber la distribución de los 585 convencionales liberales electos.

La Convención Nacional del PLRA, según el estatuto partidario, es la máxima autoridad de la agrupación. Se reúne para aprobar balances; establecer la línea partidaria ante el gobierno de turno; resuelve expulsiones de afiliados y parlamentarios (que normalmente son anuladas por el TSJE) y refrendar acuerdos o alianzas electorales y chapas presidenciales.

Según el sistema TREP de transmisión preliminar de datos electorales, el Movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia, fue el gran ganador en los comicios.

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El candidato de este sector a la presidencia del PLRA, Alcides Riveros, derrotó por amplio margen al senador Ever Villalba, del Frente Radical.

Dicho sector también obtuvo 19 de los 30 miembros nacionales del Directorio del PLRA. El Frente Radical obtuvo siete lugares; el sector liderado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla obtuvo tres espacios y Coherencia Liberal ganó un lugar.

A esto se suma que también ganó su aspirante a dirigir la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), el diputado Pedrito Gómez. Dicho órgano, según el estatuto partidario, debe manejar el 10% de los fondos partidarios.

Por ello no se descarta que el Nuevo Liberalismo también obtenga la hegemonía completa ganando la mayoría de miembros de la Convención.