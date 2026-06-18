Liberocartista deja en vistazo pedido de unidad opositora en Luque

El candidato a intendente que ganó por apenas 107 votos de diferencia a su adversario en las internas liberales, Manuel “Manolo” Achucarro (liberocartista), no asistió a la cita de unidad convocada por los otros candidatos a intendentes opositores.

El ex arquero José Luis Chilavert y la concejal liberal Belén Maldonado se quedaron esperando ayer al actual concejal liberocartista Achucarro, quien nunca acudió a la cita.

Llamativamente a la misma hora que se realizaba el pacto de unidad, el liberal colgó en sus redes sociales un comunicado en donde pidió a las nuevas autoridades liberales a una conversación “más amplia y seria”.

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El presidente electo del Partido Liberal, Alcides Riveros, ya se reunió con José Luis Chilavert y con Belén Maldonado en paralelo; sin embargo, llamativamente aún no se hizo pública una reunión con Achucarro, quien en teoría representa los votos azules en Luque.

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Sellan unidad

La reunión se llevó a cabo en la noche del miércoles en la Peatonal Histórica donde los intendentables y los candidatos a concejales de la Alianza Luqueños Unidos y la Alianza Luque Democrático volvieron a invitar a Achucarro a la unidad.

“Somos 14 partidos de la oposición, con 24 candidatos a concejales, comprometidos con un mismo objetivo: construir una alternativa seria, honesta y capaz para nuestra ciudad”, indicó José Luis Chilavert.

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Según adelantaron en la reunión, la forma de definir quién será el candidato único es una encuesta; sin embargo, reiteraron el pedido de conversación con Achucarro.

“Ratificamos públicamente nuestro compromiso con la unidad e invitamos al candidato del PLRA Manolo Achucarro, a sumarse a una mesa de diálogo que nos permita consolidar una sola candidatura de la oposición”, dijo el ex arquero.

Encabezar candidatura

Por su lado, el cuestionado concejal Manolo Achucarro, cuya candidatura es muy resentida debido a su pasado leal al intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), en sus redes sociales dijo que los liberales ya hablaron en las urnas.

“A los afiliados del PLRA que hablaron a través de sus votos y eligieron la candidatura que los representará en las elecciones y al cual tengo el enorme honor de encabezarla”, escribió Achucarro, con lo cual se entiende que pese a que solo obtuvo 6.543 votos no pretende ceder su candidatura.

Escribió también que hace un “llamado sincero y sin condicionamientos” a todos los sectores de la oposición y a los votos independientes. Sin embargo, sugestivamente no acudió a la mesa de diálogo.

“Hago un llamado sincero y sin condicionamientos a todos los sectores democráticos. A los dirigentes del PLRA, a los movimientos independientes, a las organizaciones sociales, a los jóvenes y trabajadores de Luque, a mi colega Belén Maldonado y a José Luis Chilavert con quienes coincido en la unidad”, escribió Achucarro.

Dijo que es un candidato que surgió en un proceso legal y democrático; sin embargo, da a entender que no pretende someterse a una encuesta.

“Pido a las nuevas autoridades del PLRA a trabajar para una convocatoria que permita una conversación amplia”, dijo Achucarro y agregó que “extenderá su mano a quienes quieran construir una alternativa seria y patriótica porque él tiene el honor de ser electo por la voluntad popular”.

Palabras más, palabras menos, el liberocartista no asistió a la convocatoria porque considera que, como ya pasó una interna partidaria, debería liderar la oposición luqueña. Sn embargo, tanto Chilavert como Maldonado sostienen que deben ir a una consulta ciudadana.

Liberales siguen sin unión

Mientras el liberocartista Achucarro, a diez días de las elecciones internas, apenas logró concretar una reunión con uno de los intendentables liberales menos votados y un candidato a concejal con menos votos en Luque, el candidato electo de la ANR, Hugo Farías (ANR-HC) ya selló unidad granítica con todos los colorados.

Incluso varios dirigentes liberales con un importante caudal electoral se muestran más cercanos a trabajar por la candidatura de Belén Maldonado.

Tampoco Achucarro cae bien en el sector independiente por su gestión como concejal durante los últimos once años, pues con su voto apañó múltiples irregularidades administrativas de Echeverría, incluso mediante un “pacto azulgrana” se mantuvo como presidente de la Junta Municipal por un periodo.