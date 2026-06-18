Santiago Peña intenta “tapar” el “Paraguay del lloro”, según Paredes

Ayer, el presidente Santiago Peña declaró que “a los que odian, a los que quieren divisiones, les digo respetuosamente, a llorar al llorerío”, durante su informe de gestión presentado ante la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Al respecto, la senadora opositora Yolanda Paredes calificó a Peña como “muy soberbio” y también apuntó que el mandatario “vive en un termo”.

“Vive definitivamente en un Paraguay paralelo al que nosotros conocemos en la calle; yo trato de estar siempre en la calle, de hablar con las familias y todos me dicen lo mismo, que está muy alejado de la realidad”, declaró.

Asimismo, recordó que la palabra “llorerío” no existe, por lo que también “invitó” al Presidente a que visite el Mercado 4 o que acompañe a las personas que esperan buses a las tres o cuatro de la mañana para así encontrar un verdadero “llorerío” que tampoco es algo “inventado por la oposición”.

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“Ellos viven en su mejor momento económico”

El mandatario también dijo que Paraguay, desde hace tres años, vive el “mejor momento económico de la historia”, por lo que Paredes le contestó que “ellos viven en su mejor momento económico”.

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“El banco ueno vive su mejor momento económico, Santiago Peña y todas las personas que le rodean. Es un mundo paralelo. Él se tiene que bajar de su helicóptero, que agarre un colectivo; tiene que pisar tierra, sentir la necesidad del pueblo, de una familia promedio que no puede comprar un kilo de carne, frutas o verduras”, agregó.

Asimismo, agregó que en nuestro país se registra una “catástrofe” ante la falta de atención médica, medicamentos, huelgas, al igual que el “monto político” que dio el cartista por el aumento del salario mínimo, cuestiones que demuestran que “ese es el Paraguay real”.

“El Paraguay del lloro que quieren tapar, que supuestamente no existe pero, es una realidad latente. El lloro es a nivel nacional y nosotros los parlamentarios lo único que hacemos es transmitir eso; poner en evidencia lo que realmente está pasando en Paraguay”, concluyó.

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