Lo que Peña no dijo en la ANR: títulos falsos y fallas en becas

El presidente de la República, Santiago Peña, presentó ayer su informe de gestión ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en un acto liderado por Horacio Cartes, su mentor político y titular del Partido Colorado. Por tercer año consecutivo, la rendición se dio ante esta instancia antes de hacerlo ante el Congreso Nacional, como dispone la Constitución Nacional.

Peña asistió a la sesión acompañado de sus ministros del Poder Ejecutivo y durante su discurso, se mostró abiertamente molesto por las críticas a su gobierno.

Como ya es costumbre, pintó un “país de maravillas”, basado en el crecimiento económico del PIB, cuya proyección para este 2026, según dijo, será superior al 4%.

“Correligionarios, les repito, el Paraguay crece como nunca antes en su historia democrática. Y a los visionarios del derrotismo les tengo una mala noticia: lo seguirá haciendo”, afirmó en parte de su informe ante Horacio Cartes.

El relato oficial: la “educación maravillosa” de Peña

Peña narró igualmente una “educación de maravillas”, a la hora de mencionar los “logros” en el tercer año de su gestión. “Con Hambre Cero damos de comer a más de 1.050.000 estudiantes, en más de 7.000 escuelas de los 263 distritos del país. El 2025 fue el primer año con desayuno, almuerzo y merienda durante todo el año lectivo, algo que parecía imposible solamente dos años atrás”, afirmó.

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Indicó que “cuando un paraguayo quiere estudiar, cuando quiere seguir una carrera, el Estado está a su lado”. Según el Presidente, con el programa Becas del Gobierno del Paraguay cuentan con casi 20.000 becas universitarias entregadas en estos casi tres años de gobierno.

“Renovamos las escuelas como nunca antes. Intervenimos casi 700 instituciones educativas, con otras 100 en ejecución, por cerca de US$ 26 millones”, agregó.

También declaró que con el programa de lectura Ñe’êry entregaron 19 millones de libros a nuestros estudiantes. “Hace apenas unas semanas, anunciamos la provisión de kits de Starlink para 1600 centros educativos, llegando a casi 3000 escuelas conectadas a internet”, dijo.

El escándalo omitido: la sospecha de 1.500 títulos falsos de docentes

El Presidente de la República omitió en su discurso un “pequeño” escándalo que, deja al descubierto la grave crisis que afecta a la educación superior en Paraguay: el Ministerio Público, a través de una investigación a cargo de la fiscala Teresa Sosa, sospecha que hay por lo menos 1.500 títulos falsos de docentes.

Mientras, la Fiscalía y el Ministerio de Educación confirmaron la existencia de 250 títulos falsos de docentes, de unos 550 casos indagados por la Fiscalía, centrados principalmente en cuatro zonas del interior: los departamentos de San Pedro, Guairá, Caaguazú y Alto Paraná.

El Gobierno había manifestado este martes, a través de una conferencia del ministro de Educación, Luis Ramírez, una política de “tolerancia cero” ante esta práctica.

Sin embargo, evade denuncias de títulos falsos vinculadas a políticos aliados del oficialismo, como el caso del exsenador Hernán Rivas y las sospechas hacia los títulos del senador Yamil Esgaib y su hijo, Nasser Esgaib, concejal de Asunción. Los tres son supuestamente egresados de la Universidad Sudamericana.

Títulos falsos contrastan con la “educación de maravillas”

La senadora colorada independiente Blanca Ovelar, exministra de Educación, advirtió que este escándalo de los títulos falsos en universidades e institutos, ya tiene repercusiones más allá de las fronteras nacionales y afecta la reputación del Paraguay. “Está tirando por el suelo nuestra imagen como país”, alegó.

La senadora opositora Esperanza Martínez, cuestionó al ministro de Educación, Luis Ramírez, por estos casos de diplomas universitarios sin autenticidad.

“Le digo al ministro que no se lave las manos de nuevo enviándole solamente al fiscal general (Emiliano Rolón) las denuncias. Haga su investigación interna. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes otorgaron? ¿Quiénes no hicieron la tarea o se hicieron del ñembotavy para que esto sucediera?”, reclamó.

Becas del Gobierno: estudiantes denuncian trato desigual y falta de cobertura

Peña se ufana como logro la adjudicación de becas universitarias a casi 20.000 jóvenes, no obstante, los universitarios denunciaron el fin de semana que existe un trato desigual y discriminatorio por parte del Gobierno, principalmente quienes dependen de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, para los desembolsos.

“Hace aproximadamente dos meses hicimos entrega de todos los documentos que nos exigen para poder contar con la beca, pero somos el único grupo que recibió los recursos recién el viernes (12 de junio)”, lamentó uno de los universitarios sobre los excesivos retrasos.

Además informaron que son el único grupo de estudiantes que recibe las becas en dos pagos, con transferencias de entre el 50% o menos en el primer desembolso.

Becarios inscriptos en la Universidad Católica de Asunción (UC), reclamaron que a pesar de estar confirmados por el Gobierno como beneficiaros de este plan, fueron informados por esta casa de estudios de que la beca no cubre las dos primeras cuotas ni el costo de matrícula. Para carreras como Ingeniería, el costo que deberán pagar los alumnos, muchos de escasos recursos, supera los G. 7 millones, según manifestaron.

Hambre Cero: mala calidad y exclusión

A finales de mayo, padres de familia de una escuela de Santaní, denunciaron la presunta politización y la mala calidad de los productos del programa Hambre Cero. La crítica por la politización del programa, a través de la contratación de cocineras únicamente afines al candidato oficialista de cada localidad, se repitió durante todas las internas.

Los reclamos de Hambre Cero también se dieron por problemas en la distribución de los alimentos. En la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, el almuerzo escolar llegó recién después de tres meses del inicio de clases.

Supuestamente, por un problema con la carga de datos en los sistemas del MEC y del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas, tesorero del Parido Colorado.

La siempre abandonada infraestructura escolar

En infraestructura escolar, el informe de gestión de Santiago Peña indica 700 instituciones educativas reparadas, que fueron “renovadas como nunca antes”, de un total que ronda las 7.500 escuelas y colegios públicos, la cifra es más que ínfima e insuficiente.

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La organización Levanta Escuelas, denunció que la situación edilicia es de abandono en miles de centros. En estos días, asisten con pintura y refacciones en el Colegio Nacional Alvarín Romero (Asunción).

“Nuestro trabajo siempre busca sumar, nunca reemplazar las obligaciones del Estado, el MEC tiene una deuda con las escuelas públicas paraguayas”, manifestaron desde la organización.