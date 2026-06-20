Jura de la Constitución: “Ha mejorado la calidad de vida del pueblo paraguayo”, según senador

Este sábado se conmemora por primera vez el Día de la Jura de la Constitución Nacional, un nuevo día feriado oficial que celebra la promulgación de la actual Carta Magna paraguaya el 20 de junio de 1992.

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, el senador cartista Derlis Maidana (ANR, Partido Colorado) opinó que la promulgación de la Constitución de 1992, luego de décadas de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), “ha instaurado un sistema democrático” en Paraguay y argumentó que “antes de 1989 nunca tuvimos democracia”.

El senador Maidana opinó que el establecimiento de la actual Carta Magna “ha mejorado la calidad de vida del pueblo paraguayo” y que, aunque “hay cuestiones que mejorar”, se ha “avanzado mucho” con la promulgación de leyes “importantes” como la de transparencia en la función pública.

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Sin embargo, admitió que aún existen “muchas falencias”, en particular en “la parte social” que deben ser atendidas para que “haya más equidad”. También mencionó la desigualdad en el acceso a la Justicia para las personas con menos recursos.

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Pero insistió en decir que “en comparación con otros países el nuestro ha crecido mucho, se ha desarrollado y ha mejorado la calidad de vida” en los 34 años que han pasado desde la jura de la Constitución de 1992.

“Avances” en institucionalidad

Opinó que Paraguay ha “avanzado bastante” en la materia de institucionalidad, a pesar de algunos “hechos desafortunados” en las décadas pasadas, entre los que mencionó el sonado fraude electoral en las elecciones internas de su partido, la Asociación Nacional Republicana, en 1992, cuando se le robó irregularmente la victoria al entonces precandidato presidencial Luis María Argaña.

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El senador Maidana también admitió que, en general, “ha decaído el nivel de capacidad intelectual de los legisladores” en Paraguay, pero opinó que eso constituye una “representación genuina de la sociedad paraguaya” que los elije.

Informe de Peña ante la ANR

El legislador cartista comentó también sobre la polémica que volvió a generar este año la decisión del presidente Santiago Peña de hacer su informe anual de gestión –que la Constitución Nacional ordena sea realizada ante el Congreso– primero ante las autoridades de la ANR y luego en el Parlamento, una acción que voces de la oposición han interpretado como una expresión de sometimiento del mandatario al partido antes que a la República.

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Sobre ese punto, el senador Maidana dijo que “en ninguna parte está prohibido que el Presidente haga su informe ante el Partido Colorado (...) o la Asociación Paraguaya de Fútbol” siempre que también lo haga ante el Congreso.

Agregó que, “por el bien de la democracia un presidente necesita el respaldo fuerte de su partido” y subrayó que la postura del oficialismo cartista es que “está bien que (el presidente) rinda cuentas ante el partido que le da la sustentabilidad para seguir gobernando”.