Luis Yd advierte que la oposición está a contrarreloj para definir candidato presidencial

El intendente de Encarnación, el opositor Luis Yd, quien culmina en noviembre próximo su segundo mandato consecutivo en el Municipio de la capital de Itapúa, habló del futuro de la oposición en el sur del país en No Tiene Nombre de ABC.

El actual vicepresidente segundo del Partido Patria Querida, primeramente, expresó su apoyo al candidato a intendente de Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve del PLRA, quien tiene el respaldo de varios partidos de la oposición, con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Yd aludió al también diputado Sebastián Remezowski, colorado cartista, quien candidato de la ANR para Comuna encarnacena. Dijo que el político cartista hizo su campaña sin usar la camisa colorada. Indicó que esa es otra mirada a la política que busca la ANR para atraer el voto por fuera del padrón colorado.

Colorados son disidentes y luego se unen, cuestiona Yd

También dijo que ahora que concluyeron las internas municipales, la ANR está unida, y citó el ejemplo del senador colorado, Colym Soroka, quien apoya a Sebastián Remezowski, pero también milita en la disidencia para acompañar al presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens.

“Ellos en la campaña son disidencia y opositores, luego se unen todos”, cuestionó el intendente de Encarnación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que para la ANR, con la conducción de Horacio Cartes, primero está el partido y luego la patria. Aludió a la rendición de cuentas del presidente Santiago Peña, el miércoles pasado, ante la Junta de Gobierno, antes que ir al Congreso, el 1 de julio, para exponer su informe de gestión, como dispone la Constitución.

“Todo lo contrario. Hoy es una realidad adversa. Primero el partido, después la patria, y no sé si la patria está después, parece que primero el partido, después nuestros intereses económicos, y después no sé en qué lugar está la plata y ni qué decir, en qué lugar está Dios. Primero está Dios para los que creemos en Dios”, expresó Yd.

Insta a definir chapa presidencial

En otro momento, Yd se refirió a la campaña presidencial del 2028. Dijo que conversa con todos los posibles presidenciables y citó al líder esteño Miguel Prieto, a la exsenadora Katya González; y al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA) y el senador independiente Eduardo Nakayama.

Yd mostró su preocupación porque considera que a la oposición se le acaba el tiempo para definir la chapa presidencial. Estimó que la fecha límite para la definición del presidenciable del oposición es abril del 2027.

“Estábamos hablando, Hablamos muy bien, distendido con Katya, y le pedí, le pedí a Miguel, tengo que hablar con Eduardo Nakayama (independiente) y con otros referentes del tercer espacio, con Esperanza Martínez (PPC), que me une una sincera amistad, y con otros que tal vez no lo estoy nombrando, pero creo que tenemos que juntarnos, y si en eso yo puedo aportar algo, me encantaría aportar eso, más que una candidatura, ¿verdad? Después que se defina la candidatura, pero estamos contra el reloj, se está acabando el tiempo", aseveró.

Lea más: Tras críticas, designan a equipo fiscal para investigar “campaña sucia”

Agregó: “Creo que el tercer espacio nos está encontrando en un diálogo que debe ser el principal. ¿Qué nos une? ¿Por qué nos vamos a unir por el Paraguay? No por los egos de cada uno, porque ya hay algunas encuestas, unos números. Sin lugar a duda, Miguel Prieto, el que más está caminando, ¿verdad? Ya no es intendente, tiene toda la libertad, tiene una experiencia de gestión. A mí parecer, más allá de todas estas causas que lo denunciaron, Ciudad del Este cambió mucho desde Miguel Prieto. Hay que reconocer".

Yd abogó por el dialogo entre los referentes del tercer espacio opositor con el objetivo de definir al presidenciable que enfrentará al postulante cartista Pedro Alliana, actual vicepresidente de la República.

La ANR tiene un laboratorio contra adversarios, cuestiona

En otro momento, Yd se refirió a la denuncias de la Red Desiformante que se organizó y planeó desde el Gobierno para atacar a adversarios políticos y periodistas, a través del activista Jimmy Villaverde, que según documentos fue funcionario del Mitic, pese que negaron ese hecho desde el presidente Santiago Peña para abajo.

El intendente de Encarnación dijo que la ANR tiene un “laboratorio” para denostar contra quienes piensan diferente.

“Nuestro adversario. Sabe toditas nuestras debilidades, hasta que tomas, qué marcas, qué fumas, todo te tiene monitoreado. Ellos tienen un laboratorio, tal es así, ese laboratorio que ustedes descubrieron en una investigación, estamos ahí algunos en el ranking. En el ranking de los periodistas, en el ranking de los políticos que no son del sistema actual oficialista, está ahí mi nombre, está el nombre de otros, y por cierto, esa investigación, ojalá pueda yo acceder un poquito (...)“, dijo el intendente encarnaceno.

En ese orden, Yd recordó que en el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez intentaron destituirle mediante una intervención municipal, que no prosperó en la Cámara de Diputados. También recordó que actualmente en el Senado intentan atacarlo con pedidos de informes y citó al senador colorado Colym Soroka.

,