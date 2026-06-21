ANR proclamará el 29 de junio a sus candidatos para las elecciones municipales

El presidente del Tri­bunal Electoral Par­tidario (TEP) de la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR), abogado Santiago Bri­zuela, informó que el acto de proclamación de los candi­datos electos para las elecciones muni­cipales del 4 de octubre se llevará a cabo el lunes 29 de junio.

Consumado los resultados preliminares de las internas del domingo 7 de junio, el miércoles 10 de junio se inició el juzgamiento de las actas. El siguiente paso fue la consolidación de los resul­tados y la publicación de los ganadores con miras a los comicios del 4 de octubre.

Brizuela explicó que pueden darse casos de renuncias de candidaturas a intendentes o concejales en los 263 distritos por diversos motivos, pero aclaró que existen mecanismos para esos casos.

“Hasta este momento, aquellos eventuales casos de renuncia, el efecto que tiene es el de la escalera, el de correr la lista, pero el número final entra el siguiente que le sigue en el orden de cocien­tes, no de votos. La diferencia con el acto de proclamación si se produce alguna renun­cia pasa inmediatamente a reemplazarle el suplente”, expresó, en dialogo con medios de prensa.

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Indicó que en el proceso de juzgamiento de actas no se registraron conflictos más que los que se dieron en la ciudad de Quyquyó, departamento de Paraguarí.

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Destaca participación

Bri­zuela valoró la gran participación de los colorados en las urnas y el desarrollo tran­quilo de la jornada, solo con incidentes aislados.

“Como evaluación gene­ral de las internas podemos decir que fue un éxito total a nivel de participación en el marco del promedio histó­rico de internas municipales que suele llevar delante el partido, de hecho, ese promedio subió con estas internas, estuvimos en torno a los 50,1 %”, manifestó el titular del TEP.

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Los miembros titulares del TEP, son: