Mario Varela alerta sobre una “sociedad de zombis” y apoya restricción de celulares en escuelas y colegios

El miércoles pasado, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de la educación inicial, la educación escolar básica y educación media”.

Durante el debate del proyecto de ley el senador Mario Varela (ANR, Añetete) respaldó la iniciativa y advirtió sobre el impacto que el uso excesivo de teléfonos inteligentes estaría teniendo en niños y adolescentes provocando una "sociedad de zombis“.

En su exposición, el legislador sostuvo que la discusión sobre las restricciones a los celulares en las aulas no es exclusiva de Paraguay y recordó que varios países ya avanzaron en medidas similares.

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Citó particularmente el caso de Chile, donde, según señaló, las limitaciones al uso de smartphones en entornos educativos arrojaron resultados positivos en términos de convivencia e integración entre estudiantes.

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El objetivo no es censurar, si no proteger, afirma senador

Varela aclaró que el objetivo de la normativa no es censurar ni impedir el acceso a la tecnología, sino proteger a una población especialmente vulnerable.

En ese sentido, remarcó que los niños y adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo emocional y cognitivo que requiere acompañamiento y límites adecuados.

“El exceso de información en manos de niños y jóvenes en etapas de formación genera también una situación de vulnerabilidad”, afirmó el senador al justificar la necesidad de una regulación específica para el ámbito educativo.

“Estamos creando una sociedad de zombis”

“Cuando todos los chicos, los niños y adolescentes están con su teléfono, nosotros estamos creando una sociedad de zombis”, sostuvo Varela.

Según explicó, la presencia constante de las pantallas fomenta el aislamiento y contribuye al desarrollo de conductas adictivas.

El legislador mencionó incluso estudios psicológicos y psiquiátricos que vinculan el uso intensivo de dispositivos con mecanismos de recompensa cerebral asociados a la liberación de dopamina.

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A criterio del parlamentario, una herramienta diseñada para facilitar el acceso al conocimiento puede terminar convirtiéndose en un factor que afecta la salud emocional y mental de los estudiantes cuando se utiliza sin límites.

“Hoy los chicos no hablan”

El senador también apeló a su experiencia como padre de tres hijos para describir lo que considera una creciente dependencia tecnológica entre los menores de edad.

Relató que observa diariamente comportamientos de apego a celulares y tabletas tanto en sus hijos como en otros familiares y advirtió que esta situación está deteriorando las habilidades de comunicación interpersonal.

“Hoy los chicos no hablan, hemos perdido la capacidad del lenguaje”, afirmó durante la sesión.

Varela señaló que muchas conversaciones entre jóvenes se reducen a respuestas breves y monosílabos como “sí”, “no” u “ok”, fenómeno que, según dijo, debería preocupar a la sociedad en su conjunto.