Divorcio exprés: Samaniego habla de modificaciones y niega que proyecto atente contra la familia

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego confirmó que uno de los principales cambios del proyecto denominado divorcio exprés será dejar sin plazo mínimo el acceso al procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo. Explicó que la inclusión del requisito de un año surgió por una confusión legislativa al tomar como referencia una versión anterior de la normativa.

“La parte del tiempo ya está subsanada. Vamos a modificar eso y solucionamos”, afirmó la parlamentaria, al tiempo de señalar que la legislación vigente ya no establece un plazo mínimo para solicitar el divorcio.

La senadora salió al paso de los cuestionamientos que surgieron en torno al proyecto, principalmente del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y negó categóricamente que la propuesta busque debilitar la institución familiar. “Yo no estoy en contra de la familia, estoy a favor de la familia”, sostuvo.

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Para reforzar su postura, recordó su formación en el colegio Cristo Rey, su educación basada en valores cristianos y su propia experiencia familiar. Además, lamentó que se intente “desvirtuar” el verdadero objetivo de la iniciativa.

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Según explicó, la propuesta apunta exclusivamente a parejas que ya no mantienen una relación matrimonial real, que están de acuerdo en divorciarse y que no tienen hijos menores ni bienes gananciales en disputa.

“Es para personas cuyo matrimonio ya no existe, pero legalmente siguen unidas y no pueden rehacer sus vidas”, manifestó.

Asegura que abogados seguirán interviniendo

Otro de los cuestionamientos que recibió el proyecto es que podría afectar el trabajo de los abogados. Sin embargo, Samaniego descartó esa posibilidad y aclaró que la participación profesional seguirá siendo necesaria en numerosos casos. “Es mentira que se les deje sin trabajo a los abogados”, afirmó.

Explicó que la vía simplificada solo será aplicable cuando exista pleno acuerdo entre ambas partes y no haya bienes ni hijos menores involucrados.

En cambio, indicó que seguirán requiriéndose abogados para resolver cuestiones relacionadas con la tenencia de los hijos, régimen de visitas, asistencia alimentaria, división de bienes gananciales o cuando no exista acuerdo entre los cónyuges.

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La abogada Lourdes Matiauda agregó que cuando existan menores de edad, el procedimiento seguirá remitiéndose a la legislación especial vigente, manteniendo todas las garantías y exigencias actuales.

Acerca de las modificaciones a la norma dijo que quedará sin plazo y que ya conversaron con el abogado Óscar Tuma, quien había cuestionado el proyecto.

Divorcio rápido y sin costos judiciales

Samaniego defendió además el carácter social de la propuesta, argumentando que miles de paraguayos no pueden acceder actualmente a un divorcio debido a los costos económicos y la duración de los trámites.

Indicó que durante sus recorridos por el país recibió numerosos testimonios de personas que llevan entre siete y quince años separadas de hecho, pero continúan legalmente casadas porque no cuentan con recursos para afrontar el proceso.

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La legisladora explicó que el mecanismo planteado permitiría a las parejas acudir directamente ante un juez jurisdiccional para solicitar el divorcio por mutuo acuerdo, sin tasas judiciales ni aranceles.

Según detalló, el magistrado deberá verificar que ambas partes actúan voluntariamente, que no existen bienes ni hijos menores involucrados y que efectivamente cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Abierta a modificaciones hasta el martes

La senadora también anunció que seguirá recibiendo propuestas de cambios al proyecto hasta el próximo martes, antes de que vuelva a ser analizado en el Senado. “Tienen hasta el lunes o martes para hacerme llegar sus modificaciones”, expresó.

Samaniego aseguró que mantiene una postura abierta al diálogo con distintos sectores de la sociedad y que cualquier ciudadano podrá acercar sugerencias o relatar experiencias relacionadas con las dificultades para obtener un divorcio.

La intención es incorporar los ajustes consensuados y buscar que la iniciativa pueda ser tratada nuevamente durante la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores prevista para el miércoles 24 de junio.