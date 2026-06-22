¿Dónde están los 10.000 policías egresados?”: Yolanda Paredes exige que Riera rinda cuentas

La legisladora Yolanda Paredes (PCN) cuestionó el atraco perpetrado por un grupo tipo comando contra tres bancos y una casa de cambios, hecho que volvió a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad del Estado.

“¿Qué pasó con el Sistema de Seguridad Nacional? ¿Qué pasó con el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior?”, cuestionó Paredes al recordar que desde hace meses circulaban versiones sobre la posibilidad de un gran golpe criminal en la zona de Alto Paraná.

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Según la senadora, las autoridades tuvieron tiempo suficiente para reforzar la seguridad en los principales distritos del departamento, pero no lo hicieron. En ese contexto lanzó uno de sus cuestionamientos más duros al ministro.

“Yo me pregunto, ministro del Interior Riera, ¿dónde están los 10.000 nuevos egresados? Quiero saber dónde están”, expresó.

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Pide que Riera comparezca ante el Senado

La parlamentaria solicitó formalmente que Enrique Riera sea convocado por la Mesa Directiva del Senado para brindar explicaciones sobre la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno, el funcionamiento de los sistemas de inteligencia y la utilización del presupuesto de la institución.

“Usted tiene que venir acá y rendirnos cuenta qué hace con esa plata que le dimos”, sostuvo.

Para Paredes, el ataque ocurrido en Santa Rita dejó en evidencia que una fuerza policial puede ser “totalmente avasallada por el crimen organizado”, situación que considera inadmisible y que requiere respuestas urgentes de las autoridades responsables de la seguridad pública.

Cuestiona falta de policías en las comisarías

Paredes sostuvo que no observa el refuerzo policial anunciado por las autoridades ni en Asunción y Central ni en el interior del país. También lamentó que la Comisaría de Santa Rita haya enfrentado el ataque con una dotación reducida de agentes.

La senadora afirmó que la dependencia policial fue ampliamente superada por los delincuentes en cantidad de hombres, armamento y logística, y recordó que el modus operandi utilizado guarda similitudes con otros grandes asaltos registrados años atrás en Ciudad del Este.

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A su criterio, el caso demuestra una grave falla de inteligencia y planificación preventiva por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.

“Las comisarías no tienen ni mbokavicho ni chalecos”

La parlamentaria de la oposición también cuestionó las condiciones en las que operan las dependencias policiales y reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos asignados al Ministerio del Interior.

“Le dimos al ministro del Interior 650 millones de dólares. Y no puede ser que las comisarías no tengan ni mboka vicho para defenderse. No puede ser que no tengan chalecos tres por tres para defenderse”, reclamó.

Asimismo, señaló que las comisarías requieren más patrulleras, insumos y equipamientos para enfrentar al crimen organizado y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.