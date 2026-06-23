Hambre Cero: Peña veta totalmente proyecto de ley por “redundante”

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto N° que objeta totalmente el proyecto de ley N° 7678/2026, “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/2024 “Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras Escuelas y Sistema Educativo).

El proyecto objetado alude a la sanción de la Cámara de Senadores, el 2 de junio pasado, cuándo aceptó las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados y devolvió el millonario botín del programa Hambre Cero a la cuestionada gobernadora de Concepción Liz Meza (ANR-HC) y al gobernador de Alto Paraná César “Landy” Torres (ANR-HC).

En esa ocasión, los cartistas y sus aliados del Senado aceptaron las modificaciones realizadas por Diputados al proyecto de ley que excluía de la administración del programa Hambre Cero a los gobernadores cartistas: Liz Meza, de Concepción y César “Landy” Torres, de Alto Paraná, pese a los cuestionamientos de los opositores que lamentaron el “olvido selectivo” de sus pares oficialistas.

El proyecto lo presentó en su momento el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar tras el escándalo por la ostentosa fiesta de quince años organizada en febrero pasado por la gobernadora Liz Meza y que generó una indignación ciudadana contra el derroche cartista.

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Argumentos del veto

En el considerando del decreto, el Poder Ejecutivo señala que la objeción “se funda en la concepción del ordenamiento jurídico como un sistema ordenado y coherente, lo cual impone el deber de evitar, tanto las contradicciones o antinomias, cuanto las repeticiones superfluas en el seno del ordenamiento”.

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indica que “en ese sentido, uno de los defectos que pueden presentar los sistemas normativos es el de la redundancia, el cual se traduce en el dictado de leyes superpuestas que regulan múltiples veces, y de manera idéntica, una misma materia”.

“Que sentadas tales premisas, el Proyecto de Ley bajo análisis merece una objeción total precisamente porque, en su totalidad, es redundante, en su contenido, respecto de las disposiciones de la Ley N° 7264/2024 que pretende modificar. Que al respecto no se debe tomar en consideración la aparente diferencia de redacción que presentan ciertos artículos del proyecto sancionado —a saber, la mención expresa de las Gobernaciones de Concepción y Alto Paraná entre los departamentos cuya gestión es ejecutada por sus propias gobernaciones, y la sustitución de la expresión “Ejercicio Fiscal 2024” por “Ejercicio Fiscal vigente”—, dado que por “norma” debe entenderse, no la formulación lingüística o conjunto de grafemas que integran una oración, sino su contenido significativo", expresa el decreto.

El Ejecutivo indica que “el proyecto de ley es prácticamente idéntico a la Ley N° 7264/2024, y sus disposiciones no incorporan mandato normativo alguno que no esté ya previsto en la Ley N° 7264/2024″.

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“Que por ende, atendiendo que el Proyecto de Ley sub examine no modifica ni varía el régimen impuesto por la Ley N° 7264/2024, corresponde objetarlo totalmente, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Nacional, con la finalidad de evitar redundancias y de preservar la coherencia del sistema normativo. Que así las cosas el Poder Ejecutivo, con la finalidad de observar el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y en la intención de ofrecer a los legisladores razones para revisar el Proyecto de Ley N° 7678/2026, entiende justificada, en función a los argumentos enunciados, su objeción total", remarca el decreto.