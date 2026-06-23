Proyecto de restricción de celulares en escuelas requiere evidencia local, reconoce senador

El Senado modificó el proyecto de ley que buscaba regular el uso de teléfonos celulares en escuelas. Se reintrodujo en el acápite la prohibición de “smartphones” a alumnos y docentes en instituciones públicas y privadas.

El senador colorado disidente Mario Varela afirmó que el proyecto de ley que impulsa la restricción del uso de celulares inteligentes en instituciones educativas no busca prohibir la tecnología ni cuestionar su valor como herramienta de aprendizaje.

“No es ninguna censura, no se busca cuestionar la importancia del uso de la tecnología para el aprendizaje o como herramienta para el conocimiento. Ahora, en relación al proceso cognitivo pedagógico para los niños y adolescentes en las escuelas, el exceso de uso de tecnología puede generar la liberación de dopamina o adicción, eso desconcentra y, finalmente, se convierte en un factor negativo de aprendizaje”, dijo.

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Proyecto apunta a mejorar el rendimiento académico

Según Varela, uno de los objetivos centrales de la propuesta es contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, tomando como referencia experiencias y estudios que analizan el impacto de los dispositivos móviles en el ámbito educativo.

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En ese sentido, señaló que existen indicadores que reflejan una disminución en los resultados académicos de los alumnos.

“Hay un instrumento del MEC que ha demostrado que hemos bajado en rendimiento académico. Se nota perfectamente que hemos tenido un bajón en el rendimiento y el nivel de estrés que genera a los niños y jóvenes. El aparato tecnológico distrae muchas veces a los chicos, a los estudiantes, en ese proceso de aprendizaje”, agregó.

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Mario Varela plantea analizar impacto de celulares en Paraguay

No obstante, el parlamentario reconoció la necesidad de profundizar el análisis sobre la realidad paraguaya antes de sustentar completamente la iniciativa en estudios internacionales.

Indicó que se debe realizar una evaluación específica sobre el impacto que tiene el uso de celulares dentro del sistema educativo nacional, por lo que consideró que el debate debe incorporar evidencia local además de investigaciones desarrolladas en otros países.

El legislador explicó que la iniciativa apunta específicamente a restringir el uso de teléfonos “inteligentes” por parte de estudiantes durante el horario en que permanecen dentro de las instituciones educativas.