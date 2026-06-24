“No te vayas a callar”: Colym Soroka pide homenajear a “Chipi” Vera tras la sanción de la FIFA

Durante el espacio de oradores, el senador Colym Soroka (ANR), cuestionó la medida de la FIFA contra el periodista deportivo de ABC Color, Jorge “Chipi” Vera. Asimismo, dijo que las expresiones de Vera reflejaron el sentir de gran parte de la afición paraguaya tras la polémica expulsión del futbolista paraguayo Miguel Almirón durante el encuentro ante Turquía.

“¡No te vayas a callar Chipi! tuviste un exabrupto, me molesta, me dolió esta expulsión y todo un pueblo gritó lo que ese periodista gritó. Todos los paraguayos gritaron hijo de puta a este árbitro, porque eso es lo que es", dijo el senador ante el pleno del Senado.

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Afirmó que quienes aman el fútbol, saben que son ciertas sus expresiones. También cuestionó las reglas del arbitraje y que se condicione un partido a un equipo de 11 jugadores que puso garra y corazón y representa a una nación sufrida, que encontró esperanza en un equipo de fútbol en un mundial después de 16 años.

“Nos condicionan expulsando a nuestro número 10, por taparse la boca, no tienen vergüenza, y esa sanción no corresponde, el exabrupto no es del periodista, ni del medio de comunicación, el exabrupto es de la FIFA, que hace una sanción a una persona que reacciona ante una reacción de incoherencia, la cual ha hecho el sistema de arbitraje y esto no es poca cosa”, indicó.

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“El Senado debería reconocerle”

Soroka fue más allá y planteó que la Cámara Alta debería otorgar un reconocimiento al periodista, argumentando que expresó públicamente lo que muchos paraguayos pensaban sobre la actuación arbitral.

“Tal vez el Senado debe reconocerle lo que ha dicho en representación de todo lo que estamos mirando del partido”, manifestó.

El parlamentario sostuvo que la sanción no solo afecta a Vera, sino que envía un mensaje que podría generar autocensura entre los comunicadores deportivos.

“Yo creo que el Senado debería reconocerle para que ningún periodista se calle, aunque tenga una sanción incoherente en el Paraguay por defender a la nación paraguaya”, expresó.

Soroka critica a la FIFA y al sistema arbitral

Soroka recordó además que Vera ya había pedido disculpas públicamente por sus expresiones, al igual que el medio para el que trabaja, pero señaló que ello no fue tenido en cuenta por la FIFA al momento de mantener la sanción. “Alguien le tiene que decir la verdad a las grandes corporaciones”, afirmó el senador.

La controversia se originó luego de que la FIFA revocara las credenciales de Jorge “Chipi” Vera tras sus expresiones al comentar la expulsión de Miguel Almirón durante el partido entre Paraguay y Turquía.

La decisión generó una ola de cuestionamientos desde distintos sectores. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay consideraron que la sanción resulta desproporcionada y afecta tanto el derecho al trabajo como la libertad de expresión.

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En la misma línea, el asesor jurídico del Grupo ABC, César Coll, sostuvo que la medida es injusta y vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de opinión, expresión y trabajo.

Además, argumentó que el contexto futbolístico se caracteriza por reacciones espontáneas y apasionadas, especialmente cuando existen decisiones arbitrales controvertidas, por lo que consideró que la sanción impuesta por la FIFA carece de proporcionalidad.