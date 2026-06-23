Sugieren a Santiago Peña ir a hacer su informe en un “territorio social”

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA) manifestó que ve muchas flaquezas en la administración del presidente Santiago Peña, quién antes que escuchar las críticas opta por amenazar a los periodistas.

El parlamentario le invitó también a ir a dar su informe de gestión en un asentamiento, en un territorio social para que tenga un “choque de realidad”.

“Veo muchas flaquezas en su administración presidente, muchos problemas que no quiere reconocer. Le invito a practicar más el escuchar y no amenazar a los periodistas. Si tiene un claro crecimiento le invito a Peña a que se anime a dar su informe de gestión en un territorio social”, dijo Franco.

El diputado liberal le sugirió a Peña a decirle a los pobladores de los asentamientos que el país está super bien a ver qué le responden desde el público.

“Le invito al presidente a ir a hacer su informe de gestión en un territorio social. Que vaya a explicarle a esa gente que el Paraguay está súper bien. Quiero que le diga a esa gente que ya no van a necesitar una bolsa de pollo para poder seguir sus tratamientos médicos, que no se preocupen porque los hospitales están llenos de medicamentos, que ya no necesitan buscar más una cama en terapia intensiva”, ironizó Franco.

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Se burló también de Peña, quien destacó la seguridad del país, al indicarle que la plataforma Netflix ya está armando un guión inspirado en el robo de tres bancos en una sola noche que se tuvo días atrás.

Existen dos mundos

Por su lado, Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) manifestó que en Paraguay existen dos mundos, uno el que pinta Santiago Peña y otro, el que realmente vive el ciudadano de a pie en el día a día, sorteando las múltiples necesidades, la inseguridad y la falta de atención médica.

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“Hay un mundo del presidente Peña y los gobernantes de turno, donde ellos sí están mejor. Ese es el mundo donde ellos viven bien en una opulencia, en el país de maravillas en donde creen que un aumento salarial del 5 % sirve para comer un rico asado, para vestirse bien y ser felices”, dijo el diputado liberal.

Describió también el “otro mundo” en donde se desenvuelve el ciudadano común que debe hacer polladas para costear su salud, que debe lidiar con la inseguridad y la falta de transporte.

“Por otro lado, estamos los 6 millones de paraguayos que no percibimos ese crecimiento que dice Santiago Peña. Lo que vemos aquí es que aumentó la desigualdad entre los paraguayos. Ellos nomás están bien y el resto, bien, gracias” dijo Vaesken.

El parlamentario también desafió a Santiago Peña a visitar los hospitales públicos para conocer la realidad de los paraguayos y no solo quedarse en los discursos.

“Muchos están deambulando por los hospitales para buscar atención médica y estudios. Le desafío al presidente Peña y a los que dicen que los hospitales están bien, que recorran el Hospital Nacional, que hace dos años prometieron reconstruir, pero no pasa nada. Lastimosamente, hoy los gobernantes de turno, los mismos de siempre, viven en la opulencia”, sentenció el diputado Vaesken.