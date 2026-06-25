Clan Arévalo: Carolina González ni de rebote llegó a la Intendencia de Lambaré

El renunciante intendente de Lambaré Guido González (ANR-HC), mediante varias movidas políticas y con el apoyo de los concejales liberocartistas; Lorenzo Mendieta, Diego Rotela y Daniel Molinas, frustró la intención de la concejal Carolina González (ANR-FR) de llegar a ocupar la Intendencia de manera interina.

Es decir, Carolina González, esposa del cuestionado ex diputado Orlando Arévalo, ni de rebote administrará la Municipalidad de Lambaré, teniendo en cuenta que también recibió una dura paliza electoral el pasado 7 de junio.

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Guido González renunció ayer para dedicarse de lleno a su campaña por la reelección. Sin embargo; antes, hizo que el concejal Arturo Toñanez (ANR-HC), quien también busca el rekutu en el cargo, solicite permiso.

Esta movida fue solo para que la suplente Magalí Franco asuma como concejal por algunas horas para luego ser electa por sus pares como intendente interina.

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Con nueve votos a favor, los concejales eligieron a Magalí Franco, quien es leal al exintendente, para que administre Lambaré por cuatro meses.

Golpe al clan Arévalo

Esta jugada oficialista marcó un fuerte reordenamiento político en Lambaré, debido a que Carolina González quedará fuera de la Junta Municipal en el próximo período, también su esposo Orlando Arévalo, está sin cargo político, por lo que el clan Arévalo quedó sumamente golpeado.

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El debilitamiento del clan Arévalo se evidenció también por que los concejales Osmayra Pereyra y Jimmy Paniagua no lograron acomodarse entre los 12 candidatos colorados a concejales que buscarán una banca el próximo 4 de octubre.

Es decir, los leales a Carolina tampoco lograron convencer al electorado en las internas pasadas.

Esta situación deja al clan Arévalo sin varias de sus principales figuras y con un futuro político cada vez más incierto, es decir, prácticamente sepultado.

Recordemos que Carolina Aranda, junto a otros cinco concejales afines, llegó a dejar sin quórum varias sesiones, paralizando proyectos e incluso el natural funcionamiento de la Junta Municipal, sin embargo, ayer solo logró tres votos a favor de su candidatura, incluyendo su voto.