Santiago Peña: “Paraguay está listo para ser protagonista del arbitraje internacional”

Con el objetivo de transformar al país en un referente global del derecho comercial, se dio inicio al Congreso Internacional de Arbitraje en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP).

El evento, que congrega a expertos nacionales y extranjeros, tiene como eje central el análisis y la implementación de la Ley N.º 7561, calificada por el Ejecutivo como una de las normativas más modernas del mundo en la materia.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), la Asesoría Jurídica de la Presidencia y La Ley Paraguaya.

“Paraguay ya no es la isla rodeada de tierra de la que tanto hablábamos, sino que salió al mundo con voz propia”, afirmó el mandatario durante su discurso inaugural.

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El presidente Peña hizo hincapié en la necesidad urgente de modernizar el sistema de resolución de conflictos. Citó datos alarmantes sobre la carga de los juzgados de primera instancia, donde el tiempo dedicado a cada expediente es mínimo, provocando un “embotellamiento” en los tribunales estatales.

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Ante este escenario, el arbitraje privado surge no como un competidor, sino como una herramienta complementaria indispensable. “El objetivo del arbitraje no es quitarle protagonismo a la justicia estatal, sino servirle de apoyo para dar satisfacción a las necesidades de la ciudadanía que requiere soluciones rápidas y eficientes”, aclaró el presidente.

Según Peña, el Gobierno Nacional proyecta una ambiciosa visión a futuro: convertir a Paraguay en una sede de arbitraje internacional al nivel de Londres, París o Singapur.

Según el jefe de Estado, la Ley N.º 7561 es el pilar fundamental para romper las ataduras mentales y los prejuicios sobre la capacidad del país para albergar litigios comerciales complejos.

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La normativa, impulsada activamente por el gobierno actual, busca dotar al sistema jurídico local de la dinamismo necesario cuando el comercio cruza fronteras.

Con este congreso, Paraguay reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, invitando a la comunidad internacional a ver al país no solo como un mercado emergente, sino como un protagonista central en el fascinante mundo del derecho arbitral.

El Congreso Internacional de Arbitraje continúa sus sesiones en el BCP, consolidándose como el punto de encuentro clave para juristas, académicos y actores clave del sector privado que buscan potenciar el clima de negocios en Paraguay.