Itá: PLRA también reclamará a la Tercera Fuerza que su intendentable descabalgue

Entrevistado en ABC Cardinal, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, dijo que tienen mapeados 80 “distritos” en que la oposición va dividida con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre y advirtió que esto podría afectar los votos de los candidatos a intendente liberales.

En la entrevista, se refirió a tres casos en particular: En Luque, distrito colorado, la exconcejal liberal Belén Maldonado se candidata por una alianza opositora y el ídolo futbolistico José Luis Chilavert por “Luqueños Unidos”. Esto afectaría las chances de Manolo Achucarro Gill (PLRA) frente al candidato oficialista Hugui Farias (ANR, HC).

Así también se refirió a Villa Elisa, en la que Sergio Estigarribia (PLRA), quien busca su reelección, denuncia que el exconcejal liberal Sanson Vilallba se candidata a la intendencia por Yo Creo, pero con financiación del Partido Colorado. Ante el pleno del Directorio del PLRA, Estigarribia dijo que esta división afectará sus posibilidades contra Diana Recalde (ANR, HC).

Tercera fuerza en Itá

El tercer caso citado por Estigarribia es el de Itá, donde el intendente saliente Jorge Luis Dimartino (PLRA) busca la reelección y se enfrentará a Enrique Pereira (ANR, HC) dueño de la empresa Constructora Pereira Thalmann SRL, adjudicada por la Comuna de San Lorenzo para hacer el alcantarillado en el que cayó el niño Tobías Ariel (12).

Sin embargo, a la dirigencia le local preocupa la división de votos que puede traer el intendentable Luis Alberto Ruíz, de la Alianza “Itá Para Todos” y cuyos principales articuladores son la senadora Esperanza Martínez (PPC) y Ermo Rodríguez (Paraguay Pyahura).

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Dicha alianza de Tercera Fuerza está integrada por el Partido Encuentro Nacional (PEN); el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS); el Partido Paraguay Pyahurã (PPP); el Partido Participación Ciudadana (PPC); el Partido Revolucionario Febrerista (PRF); el Partido Nacional Unámonos (PNU); el Partido Patria Querida (PPQ) y el Partido Fuerza Común. Además se mencionan algunos referentes del PLRA.

En julio se prevé que Dimartino renuncie a la intendencia para candidatarse a otro periodo. Medios digitales de Itá reportan que la Junta Municipal ya eligó al concejal liberal Elicel Achucarro para terminar su mandato.