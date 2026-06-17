PLRA recibe a Riveros con un millonario nuevo embargo judicial

Rolando Daniel Schapt Ibarrola reclama al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas y cuyo titular entrante es Alcides Riveros, la suma de G. 875 millones.

El demandante, ex asesor del clan Gómez de Limpio y cuyo nombre está vinculado al clan Estigarribia de Villa Elisa, señala que la cifra corresponde a bonos impagos, monto que al inicio era de G. 150 millones pero que fue creciendo por “intereses” y honorarios.

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Por de pronto, la jueza civil Vivian Carolina López Núñez decretó a la agrupación la inhibición general de vender y gravar bienes hasta cubrir G. 65 millones más G. 6 millones por impuestos y G. 6 millones por costas.

Schapt, bajo el patrocinio del abogado Wilfrido Vera, en su reclamo judicial señala que había solicitado la liquidación del capital, gastos judiciales e intereses desde el 30 de octubre de 2023, hasta el 30 de Junio de 2025, que ascendía a G. 437.500.000.

Indicó que se corrió traslado y “la misma no contestó” según la fecha del actuario del 4 de agosto de 2025.

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Dijo que por ello pidió la actualización hasta el 31 de enero del año 2026 y que dicho monto asciende a G. 153 millones a los que debe adicionarse G. 437 millones con lo cual, los intereses reclamados, ascienden a G. 590 “más los gastos liquidados”.

Según los registros, el demandante fue asesor jurídico de la Municipalidad de Limpio en 2016, tiempo en el que también ejerció la defensa del exintendente con permiso Ángel “Toto” Gómez Verlangieri (PLRA) fallecido en 2022. Otros informes señalan que Schapt forma parte de un esquema de sociedades anónimas que maneja el Gobernador de Central Ricardo Estigarribia.