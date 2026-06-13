Con ausencia de Carlos Echeverría, hay abrazo republicano en Luque

Con la visible ausencia del intendente Carlos Echeverría, quien impulsó la candidatura del diputado Diego Candia a la intendencia por un sector del cartismo, y el principal perdedor de las internas en Luque, se realizó en un restaurante local la primera reunión colorada con miras al 4 de octubre.

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Con un discurso conciliador, dejando atrás la sangrienta interna en donde incluso hubo denuncias judiciales de por medio, los colorados cerraron filas a favor de Hugo Farías, a quien en los discursos trataban de “tembiguai”, pues en la gestión Echeverría se desempeñaba hasta hace dos años atrás como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

En la reunión asistieron los ex precandidatos a intendentes: Diego Candia (cartista), Diego Romero (Añetete) y Rubén Salinas (Fuerza Republicana). Además de los candidatos a concejales colorados electos que buscarán una banca en la Junta Municipal de Luque.

También estuvieron en el almuerzo, los principales jefes de campaña de los ex intendentables como el hurrero Rubén Servín y el concejal Eliseo Fernández. Sin embargo, el principal ausente fue el intendente Carlos Echeverría, quien ofició de jefe de campaña del diputado Diego Candia utilizando incluso la estructura municipal en proselitismo.

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“Estamos todos unidos. Las internas ya pasaron y nos une una amistad y el trabajo”, dijo Hugo Farías.

Por su lado, Diego Candia agregó que antes que todo es colorado y que vino a ponerse a disposición del candidato del Partido Colorado.

“Cuando nos va bien somos colorados y cuando nos va mal también”, sostuvo Candia.

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Similar discurso tuvieron Diego Romero y Rubén Salinas, quienes también indicaron que trabajarán unidos para evitar cortar la hegemonía colorada de once años en la administración municipal.

Se tragaron sus discursos

Los más fuertes críticos de Hugo Farías eran: el diputado Diego Candia, Carlos Echeverría, ambos cartistas y el concejal Diego Romero (Añetete), sin embargo, se tragaron sus discursos y se abrazaron con Farías.

El cartismo luqueño, liderado por Echeverría incluso lo trataba de “tembiguai” mientras que el ex disidente Romero se llenaba la boca diciendo que Farías era más de lo mismo y que “compartía negocio con el intendente”.

Sin embargo, en un giro abismal de discurso, Diego Romero primero tiro su bandera de “cambió” y se unió con Candia, pero ahora tras resultar perdedor ese sector, también cierra filas a favor de Farías.