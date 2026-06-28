No es el momento para hablar de tocar la constitución, dice tesorero del PLRA

Agustín Saguier lamentó la polarización política actual, y que se esté hostigando a las personas que denuncian los hechos de corrupción hasta el punto de generar una división entre los paraguayos.

“Es grave la polarización, es peligroso uno ya no puede decir nada. Muchos ya no tienen posibilidad de denunciar los hechos de corrupción por que después son hostigados en las redes”, manifestó Saguier.

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Indicó además que no es el momento de hablar de una enmienda o de tocar la Constitución Nacional porque estamos a 90 días de unas elecciones municipales y luego ya las elecciones generales. Sostuvo que todo lo que se dice es para desviar la atención de problemas reales.

“No es el momento, estamos a 90 días de una elección, luego de acá al 2028 serían las presidenciales. Lo que se dice es para desviar la atención. Tendríamos que hablar después, porque van a haber otras figuras políticas. Hay que hablar de todo, pero más adelante no hay que tener miedo”, sostuvo.

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Sobre el balotaje indicó que es una necesidad importante porque en el país se gobierna con menos del 50 por ciento de los votos, lo que no representa ni a la mitad de los electores.

“El balotaje es una necesidad. Es importante, que el pueblo elija a sus gobernantes con más del 50 por ciento de los votos. El último con más del 50 por ciento de los votos fue Cubas, después siempre se gobernó con menos de 40 por ciento. Puede ser una herramienta electoral interesante", dijo Saguier.

Desde el sector cartista cada tanto se habla sobre la necesidad de una enmienda constitucional, en especial el polémico diputado Yamil Esgaib, sin embargo, otros legisladores intentan ser más prudente e indican que dentro del comando no se habla del tema.