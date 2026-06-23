¿Globo sonda o vocero cartista?: Yamil Esgaib desliza intención de reforma constitucional

El diputado cartista Yamil Esgaib, supuestamente a título personal y no de la mayoría oficialista, deslizó la “necesidad” y dijo que “no hay que tener miedo” de hablar de una reforma constitucional, aunque ni él parecía tener claro con qué fin.

“Personalmente, me gustaría llevar adelante en algún momento esa posibilidad y tocar algunos artículos, eliminar algunos, mejorar otros, pero es hora de que ayudemos a nuestro gobierno, a nuestro país con una reforma o con una enmienda. Creo que una reforma es lo que corresponde", dijo Esgaib en la sesión de la fecha.

El mismo no aclaró qué artículos pretende tocar, pero sí hizo referencia a la reelección presidencial, donde supuestamente dijo que no es un interés puntual de cartismo.

“Más allá de que inmediatamente tengan la sospecha de la reelección, yo creo que, si bien el único país que no tiene reelección es Paraguay, pero me gusta, personalmente creo que gracias a eso hoy podemos hablar de varios nombres que pasaron por la primera magistratura, de lo contrario no hubiera sido así”, alegó.

El mismo remarcó que “más allá de que el presidente de la República (Santiago Peña) ya lo dijo -y creo que se mantiene en esa posición- de que con esta Constitución se puede trabajar y gobernar”, también “todo tiene la posibilidad de mejorar".

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Su intervención ante el pleno fue justamente a días de la celebración de los 34 años de la jura de la Constitución Nacional, tiempo que Esgaib cree que ya fue suficiente para algunos artículos “que ya no se adecuan a los intereses de la patria”.

“El interés principal personal mío es tocar algunos temas muy importantes en la Constitución y que tengamos esa madurez y llevar adelante en algún momento estos proyectos", sostuvo Esgaib de vuelta sin especificar qué artículos constitucionales tienen en la mira.

Esgaib precisamente no es uno de los legisladores cartistas que se caracterizan por un perfil democrático. Fue el único en este periodo que, hasta ahora -incluso teniendo mayoría a su favor- fue suspendido por agredir a sus colegas y a periodistas.

Sistemáticamente, también protagoniza incidentes con opositores, a quienes amenaza e interrumpe en el uso de la palabra.

El último intento de reforma “mau” para lograr la reelección de la mano del cartismo en favor del expresidente de la República, Horacio Cartes precisamente terminó en sangre y luto, con el asesinato a mano de policías del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Opositor plantea establecer el balotaje

En el contexto de una eventual reforma constitucional (ya que temas electorales no se pueden tocar por enmienda), el diputado Miguel Martínez (PLRA) dijo que la oposición debería de unirse para plantear la figura del balotaje o segunda vuelta electoral.

“Desde que la Constitución se escribió, dijeron que en Paraguay no iba a haber alternancia, trancaron la segunda vuelta (balotaje)”, dijo Martínez, mencionando que esto permite en todas las elecciones al Partido Colorado ganar sin tener realmente el apoyo de la mayoría absoluta del país.

“Toda la oposición tiene que tener como proyecto plantear y tratar que haya segunda vuelta; eso es el fracaso en el Paraguay. Por eso no hay democracia, por eso se echa a un parlamentario indebidamente, porque no hay alternancia, porque ellos se aseguraron tener el 33% para seguir robando al pueblo y después se jactan de que ‘están haciendo un buen gobierno’”, sostuvo el legislador.