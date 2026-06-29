Clan Arévalo: Sin banca, sin intendencia y ahora se queda sin agua en Lambaré

Tras contar con una fuerte influencia en el cartismo el clan Arévalo está en picada tras la salida de Orlando Arévalo de la Cámara de Diputados a consecuencia del escándalo por los chats cuando era titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con el ahora fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómes.

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Primero, el diputado Arévalo perdió su banca; luego, su esposa Carolina González, actual concejal de Lambaré tras una dura golpiza electoral en las internas coloradas tampoco pudo quedarse con la intendencia interina luego de la renuncia del intendente Guido González (ANR-HC).

Para completar la desgracia del clan, la semana pasada la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) procedió a cortar el suministro de agua potable a la seccional colorada N° 2 del barrio San Isidro de Lambaré presidida por el ex diputado Orlando Arévalo. El corte se da justo tras las internas coloradas debido a una millonaria deuda que arrastraba el local partidario con la aguatera estatal.

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La seccional de Lambaré es considerada el bastión del clan Arévalo; sin embargo, también fue perdiendo poderío electoral teniendo en cuenta que tampoco ingresaron a la lista de concejales colorados los aliados de Carolina González.

El debilitamiento del clan Arévalo se evidenció porque los concejales Osmayra Pereyra y Jimmy Paniagua no lograron acomodarse entre los 12 candidatos colorados a concejales que buscarán una banca en la Junta Municipal de Lambaré el próximo 4 de octubre.