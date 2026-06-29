Límite a menores en farras: Esgaib contra “libertinaje” plantea prohibir desde medianoche entre semana

La semana pasada se dio entrada en Diputados a un proyecto de ley “que regula la permanencia de menores de edad en eventos y establece su protección en espacios de ocio nocturno”, de los diputados Santiago Benítez (ANR, cartista) y Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA), quienes rápidamente sumaron el respaldo del diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista).

El proyecto en cuestión plantea que ningún menor, salvo que cuente con el acompañamiento de sus padres o tutores, participe de cualquier tipo de fiesta pasada las 02:00, bajo amenaza de sanciones para los padres y los locales u organizadores; sin embargo, Esgaib redobló la apuesta en favor de las restricciones.

“Creo que es exagerado entre semana (dar permiso hasta las 02:00), creo que tiene que ser hasta las 00:00 y los fines de semana hasta las 02:00 o 03:00″, planteó Esgaib sugiriendo endurecer aún más la eventual medida.

El mismo negó que esto se trate de un retroceso en cuanto a libertades individuales, sino que cree que es importante, sobre todo entre semana y para los menores, priorizar el descanso de noche.

“Son reglamentos que vienen bien al ser humano y a la familia. Todo lo que sea bueno hay que tratar de reglamentar, el libertinaje no es bueno, por algo se pone y exige una cierta edad para casarse, para votar y para el consumo de alcohol. Entonces si vamos a liberar todo va a haber mucho desorden y no nos conviene”, sostuvo.

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En otro momento, incluso lo planteó como una forma de que padres que no pueden controlar a sus hijos, tengan una herramienta para disuadirlos de salir de casa.

“Yo apoyaría porque creo que va a ser un aporte a la familia, porque los padres ya no tenemos la fuerza (para controlar a los hijos) con tanta propaganda que hay, y capaz le ayudamos a los padres, porque un chico cuando no quiere respetar a sus padres y quiere salir a cualquier hora y no le puede atajar, va a poder decir: la ley prohibe”, sostuvo.

Yamil Esgaib y el origen a su apodo “Gargamel”

El legislador cartista Yamil Esgaib mencionó que precisamente cuando era concejal de Asunción, había planteado una iniciativa similar, pero al ser ordenanza, no tenía el peso que tendrá eventualmente una ley.

Acotó que en uno de los operativos de control que habían realizado en el marco de dicha ordenanza, surgió su apodo de “Gargamel”.

“En ese momento (cuando era concejal) un colega de usted me hizo un reportaje sobre el tema y era un invierno lluvioso (y tenía una gabardina con capucha), me acuerdo y de ahí viene el famoso (apodo) de Gargamel, porque dice que persigue a los pitufos y no les deja farrear", recordó.

Lo que plantea el proyecto de ley

El proyecto original planteado en Diputados sugiere prohibir la permanencia de menores de 18 años en fiestas de todo tipo, tales como:

Fiestas, bailes, discotecas y boliches.

Conciertos, festivales y recitales musicales.

Eventos deportivos y espectáculos recreativos.

Actividades sociales, estudiantiles o corporativas de entretenimiento.

Reuniones masivas en salones, quintas, clubes o establecimientos privados.

Eventos organizados en espacios abiertos como plazas, playas, parques u otros lugares de acceso público o privado.

La prohibición no rige en caso de que el menor esté acompañado de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o tenencia legal.

En caso de infracción a lo dispuesto, se plantea que, además de eventuales procesos penales contra los padres, se apliquen las siguientes sanciones: