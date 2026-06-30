Diputado defiende proyecto para restringir permanencia de menores después de las 2:00

Durante una entrevista en el programa En Detalles de ABC TV, el diputado colorado Santiago Benítez salió al paso de las críticas contra el proyecto de ley que pretende regular la permanencia de menores de edad en eventos y espacios de ocio nocturno. El legislador sostuvo que la iniciativa no busca restringir libertades, sino reforzar la protección de niños y adolescentes durante la madrugada.

La propuesta establece que los menores no podrán permanecer en festejos públicos o privados de acceso público después de las 2:00, salvo que estén acompañados por uno de sus padres o por un tutor legalmente autorizado.

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El objetivo, según el proyectista

Benítez afirmó que la iniciativa se fundamenta en el principio del “interés superior del niño”, consagrado en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Según explicó, el proyecto pretende dotar de una herramienta legal al Ministerio Público, la Policía Nacional y los órganos jurisdiccionales para intervenir cuando encuentren a menores sin el acompañamiento requerido durante la madrugada.

El legislador aclaró que, en caso de que el menor no esté con sus padres, deberá permanecer junto a un tutor con autorización legal otorgada por un juez de paz.

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“No se restringe la libertad; se reglamenta”, insistió el parlamentario.

Responsabilidad compartida

El diputado sostuvo que la protección de niños y adolescentes no puede recaer únicamente sobre el Estado, sino que también debe ser asumida por la familia y la sociedad.

A su criterio, la norma fortalece el deber de cuidado de los padres al obligarlos a acompañar a sus hijos si deciden permanecer en espacios públicos o de acceso público después de las dos de la mañana.

Incluso cuestionó que, cuando ocurre un accidente o un hecho de violencia que involucra a menores, las primeras críticas suelen dirigirse a las autoridades.

“¿Dónde están los padres?”, planteó Benítez, al sostener que también existe una responsabilidad familiar en estos casos.

Argumenta que las estadísticas respaldan la medida

Para defender la iniciativa, el legislador señaló que durante la madrugada se registran numerosos accidentes de tránsito, consumo de alcohol por parte de menores y otros hechos punibles.

Aunque no presentó datos específicos durante su exposición, afirmó que las estadísticas muestran una mayor exposición de adolescentes a situaciones de riesgo después de las dos de la mañana.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto no impide que los jóvenes participen de actividades recreativas, sino que fija condiciones para su permanencia en horarios considerados de mayor vulnerabilidad.

También responde a organizadores de eventos

Benítez señaló que recibió cuestionamientos de organizadores de eventos preocupados por el impacto que podría tener la normativa.

Sin embargo, recordó que la legislación vigente ya prohíbe vender bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad, por lo que consideró que los eventos no deberían depender de ese público para su actividad comercial.

Reiteró que la iniciativa “no prohíbe”, sino que reglamenta la permanencia de menores en espacios públicos y privados de acceso público, siempre bajo el acompañamiento de sus responsables legales.