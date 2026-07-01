Diputados refrita la sesión suspendida por feriado y hay suspenso sobre el JEM y CM

Además de las dos convocatorias a sesión para la próxima semana, en la mesa directiva de Diputados de hoy se dio la asunción de las autoridades de la Cámara de Diputados electas para este cuarto periodo legislativo que va hasta el 30 de junio de 2027, donde se mantienen como presidente el cartista Raúl Latorre y el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) como vicepresidente primero.

En único cambio es en la vicepresidencia segunda, donde el liberal Pastor Vera Bejarano sustituye a su correligionario Jorge Ávalos Mariño.

En lo que refiere a la sesión extraordinaria convocada para el lunes a las 14:00, básicamente es un calco de los puntos no tratados el martes pasado por el feriado, entre los que destaca el proyecto que pretende cortar el pago de escandalosas “bonificaciones por responsabilidad” a altas autoridades.

Los cartistas incluso estarían con pretensión de rechazarlo, aunque están con el tiempo en contra, ya que si no tratan ese lunes o en la ordinaria del martes, tendrá sanción ficta el jueves 9 próximo.

Otro punto que llama la atención pero en este caso por su ausencia en el borrador de orden del día de ambas sesiones es la designación de representante de la Cámara Baja ante el Consejo de Magistratura, que actualmente es el aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) y de los dos miembros del JEM, ante el fin del mandato de los cartistas Alejandro Aguilera y Diego Crispin Candia.

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Hay dos versiones confrontadas sobre el tema, una afirma que ya hay acuerdo incluso con el Ejecutivo para la reelección de los tres.

La otra, es una supuesta indefinición debido a la falta de consenso entre los cartistas y sus aliados sobre si reeligen a todos, o realizan cambios.

A priori, Olmedo y Aguilera tendrían altas chances de continuar y la duda estaría respecto a Candia, que de hecho había asumido para completar el periodo, tras la renuncia del exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora ANR, Fuerza Republicana).

Pese a no figurar en el orden del día, se espera la definición de los cartistas, y que aún así puedan tratarlo la semana próxima, ya sea durante la sesión del lunes o el martes, ya que pueden solicitar un cuarto intermedio y la realización de una extraordinaria para tratar ambos puntos.