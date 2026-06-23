Latorre busca “ganar puntos” pro vicepresidencia y elogia a Peña

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), fiel a su estilo “zalamero”, destacó el informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el titular de la Asociación Nacional Republicana Horacio Cartes, y elogió en especial al Partido Colorado, que sirvió como plataforma electoral para Peña.

Latorre, quien busca sumar puntos para llegar a ser la dupla del actual vicepresidente Pedro Alliana en una chapa presidencial del cartismo para el 2028, manifestó que, si bien generó “debate” que se informe primero ante Horacio Cartes, aseguró que sí correspondía porque fueron los votos colorados quienes le brindaron el soporte para llegar al Palacio de López.

“Santiago Peña fue a hacer el informe ante su partido, mi partido, nuestro partido (...) Soy un convencido que se debe generar una coherencia política, entre lo que se dice y se hace. Entre la plataforma electoral y lo que termina siendo la plataforma de su gobierno. La visita de Santiago Peña al Partido Colorado es un acto de coherencia política”, sostuvo Latorre.

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Agregó que el actual gobierno tiene un crecimiento económico histórico con un aumento del producto interno bruto que hace que Paraguay lidere el mayor crecimiento de la región.

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“El informe de Peña se corona con el principio fundamental colorado, que plantea la necesidad de igualar la balanza de igualdad de oportunidades para todos”, dijo Latorre.

Valiente por subir salario mínimo

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El diputado cartista también indicó que Santiago Peña fue valiente por subir el 5% del salario mínimo cuando el sector empresarial no estaba de acuerdo.

“Celebro la decisión valiente de Santiago Peña de subir un 5 por ciento el salario mínimo. Si bien, este es un momento histórico para la macro economía, también el dinero debe llegar a la clase trabajadora” dijo Latorre.

Raúl Latorre, quien junto al ministro Juan Carlos Baruja y el gobernador de Guairá, César Sosa, se juegan “cabeza a cabeza” quien acompañará a Pedro Alliana en la chapa presidencial cartista.

La decisión de quién quedaría se daría a conocer luego de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.