Sospechosa negativa cartista a aprobar Ley Anti Hernán Rivas coincide con elección para el JEM

Ayer, la bancada cartista en Diputados pateó para dentro de un mes el tratamiento de proyecto de ley conocido como “Anti Hernán Rivas” en el JEM, coincidentemente dándoles la posibilidad de elegir a inicios de julio miembros del órgano extrapoder, con las mismas reglas con las que designaron a presuntos “abogados mau” como el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ANR, ahora Fuerza Republicana).

El mandato de los actuales miembros en representación de Diputados, los cartistas Alejandro Aguilera y Diego Candia (que asumió tras la renuncia de Arévalo) fenece el próximo 10 de julio, y llamativamente postergaron el tratamiento hasta mediados de julio pasado el 16 de junio (la siguiente sesión es recién el 21).

En el caso de Arévalo, el escándalo es mayor, ya que, de la mano del cartismo también llegó a presidir el JEM con presunto título falso de abogado de la Universidad Leonardo Da Vinci.

Y para colmo, está acusado penalmente por presunta coima y tráfico de influencias por supuestamente utilizar el JEM para favorecer o castigar a jueces y fiscales a cambio de dádivas, según conversaciones obtenidas judicialmente del celular del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Realmente es muy llamativo (el ensañamiento contra la ley)” y “no sé si hay problema con establecer la no reelección o no sé si hay problema en presentar los títulos y la experiencia previa. Realmente no sé (cuál es el problema), porque estos mismos requisitos que planteamos en esta ley son los que se aprobaron en su momento para el Consejo de la Magistratura”, remarcó Vallejo, proyectista de la iniciativa.

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La misma enfatizó que incluso, a diferencia del Consejo de la Magistratura, el ser miembro del JEM es aún más delicado -y por ende la exigencia debería ser igual o mayor- porque en el JEM “vos le echas a la gente directamente o le sancionas”.

A raíz de escandalosos casos de presuntos abogados con título falso como el de Rivas y Arévalo, la propuesta legislativa plantea algo tan básico como que, además del diploma, puedan demostrar al menos 10 años previos de ejercicio efectivo de la profesión.

Incluso se pueden computar como años válidos de experiencia el ejercicio de la profesión como juez o fiscal, como abogado particular y/o como docente de derecho.

“Realmente es dramática esta resistencia a la aprobación de los requisitos para integrar el JEM. No sé si es alguno para (beneficiar) a los que están ahora o a los que piensan entrar en este nuevo período, si tienen algún problema con su título, porque acá se exige el título y se exige también algún tipo de trayectoria. Yo no puedo acabar de recibirme e ir a jugar a jueces y fiscales", insistió.

¿Se viene el rekutú?

El vicepresidente primero de la Cámara Baja, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) negó que el fin de la dilación sea seguir con el mismo sistema permeable, e incluso dejó entrever que podrían reelegir a Aguilera y Candia, “salvo que haya abrazo republicano”.

Sobre la elección de nuevos miembros dijo que las negociaciones están “bastante avanzadas” entre los bloques oficialistas que tienen mayoría propia, donde la tendencia sería mantener el status quo.

Es decir, ahí estaría el problema con el proyecto de ley, ya que además de reducir a 2 años y medio el mandato, el planteamiento de Vallejo es que no se admita la reelección.

“Hoy los representantes que están actualmente gozan de la credibilidad de todas las bancadas y la idea es que continúen”, dijo.

Al ser consultado si no sería conveniente para la institucionalidad de la República demostrar pluralidad, dijo en tono de broma: “Puede ser, por ahí se da dentro de ‘Concordia Colorada’ y la lista 1″.

Esto haciendo referencia a que la única chance de cambio sería si hay acuerdo con colorados disidentes, lo cual igualmente se percibe difícil.