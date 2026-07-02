Peña recibe al polémico magnate brasileño Luciano Hang, dueño de las tiendas Havan

Un informe oficial de la Presidencia de la República refiere que el titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, recibió hoy en Mburuvicha Róga la visita de Luciano Hang, fundador y principal accionista del Grupo Havan, “una de las empresas más emblemáticas de Brasil que hoy genera 27.000 puestos de trabajo”.

“Luciano llegó atraído por los excelentes comentarios de otros empresarios de la región sobre las oportunidades que ofrece nuestro país. Durante dos días recorrió la capital, visitó el Palacio de López y conoció de cerca la dinámica comercial”, refiere el reporte oficial.

El informativo indica que actualmente, muchas de las sábanas, toallas y artículos que se ofrecen en sus gigantescas tiendas ya llevan el sello “Hecho en Paraguay”, gracias a su trabajo con las maquiladoras instaladas en nuestro país. “Hoy se encuentran elaborando un plan de negocios y analizando la factibilidad para instalarse y abrir sus propias tiendas aquí”, apunta la nota.

Agrega que “el interés de grandes grupos económicos internacionales demuestra que el Paraguay va por el camino correcto”.

Por su parte, el diario La Nación publicó que Luciano Hang es considerado uno de los empresarios más influyentes de Brasil. Indica que construyó una de las mayores cadenas minoristas de América Latina a partir de un pequeño emprendimiento familiar iniciado en 1986, en la ciudad de Brusque, estado de Santa Catarina.

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Cuatro décadas después, Havan celebra sus 40 años convertida en una de las principales cadenas comerciales brasileñas, con 193 megatiendas distribuidas en casi todo el territorio del vecino país y una plantilla superior a 25.000 colaboradores, señala el medio.

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Según datos divulgados por la compañía, la facturación alcanzó aproximadamente US$ 3.700 millones en 2025, mientras que para este año proyecta ingresos cercanos a los US$ 4.500 millones, equivalentes a unos US$ 12 millones diarios.

Destacó bajos impuestos

En su publicación en redes sociales, Hang sostuvo que Paraguay ofrece bajos impuestos, libertad económica, equilibrio en las cuentas públicas y un entorno favorable para el desarrollo empresarial, factores que, según expresó, vienen impulsando la llegada de inversiones y la creación de nuevas oportunidades.

Asimismo, resaltó que la sociedad paraguaya preserva valores como la familia, el trabajo y la responsabilidad, aspectos que, a su juicio, generan un ambiente de estabilidad y confianza para quienes buscan invertir.

También afirmó que Paraguay es actualmente el país de mayor crecimiento económico de América Latina y que despierta un creciente interés entre empresarios que buscan seguridad para producir y expandir sus negocios.

“Pude ver a Paraguay experimentando un momento de gran transformación. Con bajos impuestos, libertad económica, cuentas públicas equilibradas y un entorno propicio para el espíritu empresarial, el país ha venido atrayendo inversiones y generando oportunidades. Su sociedad preserva valores como la familia, el trabajo y la responsabilidad, creando un ambiente de estabilidad y confianza”, indicó el empresario.

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Condena por racismo

El Tribunal Superior de Trabajo (TST) ordenó a las tiendas Havan pagar 100.000 reales en concepto de indemnización a una cajera que fue víctima de racismo en la sucursal de la empresa Havan ubicada en São José (Santa Catarina). La decisión fue emitida este viernes 27 de marzo de este año por el tribunal, informó la agencia Brasil.

Según la demanda, la trabajadora fue objeto constante de comentarios despectivos por parte de su jefe. El supervisor le dijo a la cajera que “debería mejorar su apariencia para no ser azotada ni terminar en el cepo”.

La demanda también señala que el jefe mostró a otros empleados una foto de una persona esclavizada como si fuera la trabajadora, además de hacer comentarios sobre su cabello y compararlo con un peinado “improvisado”.

Los incidentes racistas fueron reportados al departamento de recursos humanos, pero el jefe afirmó que sus comentarios “siempre fueron una broma” y no fue sancionado por la empresa, indica la agencia Brasil, el portal de noticias público y oficial del gobierno de Brasil.

La trabajadora declaró en la demanda que soportó las humillaciones por temor a perder su empleo. Fue despedida en junio de 2022 sin justa causa.

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Militante a favor de Bolsonaro

El diario Perfil de Buenos Aires publicó en 2019, que el empresario Luciano Hang usó y abusó de sus redes sociales para difundir su militancia a favor de Jair Bolsonaro (expresidente del Brasil, condenado a más de 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022).

Perfil refiere que Folha de S. Paulo publicó que la empresa Havan habría contratado a agencias de comunicación para difundir “noticias falsas” a través de WhatsApp, en apoyo del candidato de extrema derecha y detrimento de su rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro se encuentra desde noviembre de 2025 cumpliendo una condena de 27 años de prisión por encabezar una trama de golpe de Estado a finales de 2022. Sin embargo en marzo de este año, el Supremo de Justicia le concedió, por motivos de salud, cumplir su pena durante al menos 90 días, en su domicilio.

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Demanda masiva a periodistas

De acuerdo al portal abraji.org.br, el empresario brasileño Luciano Hang, propietario de la cadena de tiendas Havan, interpuso al menos 37 demandas contra la prensa, críticos y opositores entre 2013 y 2021, según una encuesta realizada por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación.

Las principales víctimas son periodistas y medios de comunicación, con un total de 23 demandas. El empresario busca una indemnización por daños morales en 36 demandas, que en conjunto suman 6,2 millones de reales.