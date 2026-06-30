Cartismo apunta a la unidad para las municipales y Camilo Pérez promete hasta 160.000 votos

Con un discurso alineado al pronunciado por el presidente de la ANR, Horacio Cartes, los principales referentes de Honor Colorado insistieron este lunes en dejar atrás las disputas internas y consolidar la unidad partidaria con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Durante el acto de proclamación de candidatos colorados, el oficialismo buscó instalar la idea de que las internas quedaron definitivamente superadas y que, desde ahora, toda la estructura partidaria trabajará bajo una sola bandera para enfrentar a la oposición en los 263 distritos del país.

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El cartismo insiste en el “abrazo republicano”

El líder de la bancada oficialista en el Senado, Natalicio Chase, sostuvo que el resultado de las internas refleja la fortaleza organizativa del Partido Colorado y aseguró que ya existe un entendimiento entre los distintos sectores internos.

“Como dijo el presidente del partido, eso desapareció y todos somos Lista 1”, afirmó el legislador, al ser consultado sobre la posibilidad de un frente común entre el oficialismo y la disidencia colorada.

Incluso aseguró que el denominado “abrazo republicano” ya se produjo tras las internas y consideró que la gestión del presidente Santiago Peña será un factor determinante para las candidaturas coloradas en las municipales.

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Chase también expresó confianza en recuperar municipios que hoy están en manos de otros sectores políticos, especialmente en distritos considerados estratégicos.

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Latorre evita hablar del 2028

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, afirmó que este es “el momento de la Lista 1” y aseguró que todos los candidatos proclamados pasan a ser patrimonio del Partido Colorado.

Para el diputado oficialista, las elecciones internas permitieron definir democráticamente a los postulantes, por lo que ahora corresponde acompañarlos sin distinciones.

Consultado sobre una eventual candidatura a la Vicepresidencia de la República para el 2028, Latorre evitó ingresar en el debate político y sostuvo que hoy su prioridad está puesta en tres frentes: su familia, su gestión al frente de la Cámara Baja y la campaña municipal.

“Soy jugador de equipo; voy a jugar donde el equipo me necesite”, expresó, aunque insistió en que no considera oportuno discutir candidaturas nacionales en medio del proceso electoral municipal.

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Camilo Pérez rechaza el continuismo de Nenecho

Uno de los principales focos de atención estuvo en Asunción, donde el candidato colorado a la Intendencia, Camilo Pérez, una vez más intentó despegarse de las críticas que lo vinculan con la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuya gestión enfrenta fuertes cuestionamientos por el manejo financiero de la Municipalidad.

Ante las consultas de la prensa, Pérez rechazó categóricamente que represente una continuidad del actual gobierno municipal.

“No soy el continuismo. Yo soy el cambio”, respondió cuando fue consultado sobre las reiteradas críticas de sus adversarios políticos.

La declaración busca marcar distancia de una administración golpeada por denuncias sobre el uso de bonos municipales, el deterioro de los servicios públicos y la situación financiera de la comuna capitalina, temas que previsiblemente ocuparán un lugar central durante la campaña electoral.

Proyecta una victoria sobre Soledad Núñez

Pérez también se mostró confiado en el resultado de octubre y aseguró que el caudal obtenido en las internas es apenas el punto de partida de su campaña.

Mientras en las internas consiguió alrededor de 80.000 votos, proyectó que en las elecciones generales alcanzará entre 150.000 y 160.000 votos, cifra con la que confía en imponerse a la candidata opositora, Soledad Núñez.

Según afirmó, la campaña ya no estará dirigida únicamente a los afiliados colorados, sino a “todos los asuncenos”, en un intento por ampliar su base electoral.