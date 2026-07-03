Política
03 de julio de 2026 a la - 19:34

PLRA proclama al Directorio departamental y liberocartistas sufren otra derrota

Sesión del Directorio del PLRA presidida por Alcides Riveros.
Sesión del Directorio del PLRA presidida por Alcides Riveros.

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, proclamó a los 30 miembros de su Directorio electos a nivel nacional, y a los 25 miembros electos a nivel departamental, en Capital y en el exterior. El Nuevo Liberalismo ganó en casi todo el país pero el Frente Radical ganó en Canindeyú, Amambay, Ñeembucú y Misiones. Los liberocartistas volvieron a ser castigados.

Por ABC Color

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también renovó autoridades en la misma jornada de las elecciones internas municipales del 7 de junio. El movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, se impuso por amplio margen. Ganó la presidencia del partido, con Alcides Riveros y 19 de los 30 lugares entre miembros nacionales del Directorio (ver la lista abajo).

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Dicho colegiado también elige miembros que representan a cada departamento, en capital y a los afiliados en el exterior (ver la segunda lista abajo).

En dicha instancia el Nuevo Liberalismo ganó en la mayoría de las representaciones. Sin embargo, el Frente Radical, grupo liderado por el senador Ever Villalba, ganó en Canindeyú, Amambay, Ñeembucú y Misiones así como la segunda titularidad en otros.

Sesión del DIrectorio presidido por Alcides Riveros. Ever Villalba tiene el micrófono y Dionisio Amarilla aparece en primer plano.
Sesión del Directorio presidido por Alcides Riveros. Ever Villalba tiene el micrófono y Dionisio Amarilla aparece en primer plano.

Por otra parte, los afiliados también volvieron a castigar al movimiento Diálogo Azul, que lidera el senador liberocartista Dionisio Amarilla, ya que solo tuvo un lugar entre los representantes departamentales como titular N° 2 por Alto Paraná.

Miembros del Directorio (Nacional)

  1. Sonia Concepción Fleitas Ovelar
  2. Agustín Miguel Saguier Abente
  3. Mirna Estela Ríos Ojeda (Frente Radical FR)
  4. Francisco Javier Pereira Rieve
  5. Dalia Marlene Estigarribia
  6. Rodrigo Daniel Blanco Amarilla
  7. Arnaldo Andrés Rojas Feris (Dionisista)
  8. Líder Santiago Amarilla Ríos (FR)
  9. Ariel Villagra Sosa
  10. Diego Armando Riveros González
  11. Vidala Hastanasilda Franco Medina (FR)
  12. Horacio Ortiz Albrecht
  13. Daniel Rojas López
  14. Severo José Ríos Núñez
  15. Olga María Paredes Brítez (Coherencia Liberal)
  16. Nuria Reninseb Isnardi Martínez (Dionisista)
  17. Lilian Carolina Zayas Notari (FR)
  18. César David González López
  19. Juliana María Boccia Amarilla
  20. Diosnel Aguilera Rojas (FR)
  21. Liz María Regina Ríos Irala
  22. Fabiola Vaneza Galeano Chamorro
  23. Nilsa Porasy Carmita Sánchez
  24. Adejaime Anacleto Pavei (Dionisista)
  25. Alba Marina Talavera de Vallejos (FR)
  26. David Atilio Llano Pereira
  27. Horacio Víctor Carísimo Ocampo
  28. María Lorena Segovia Azucas (FR)
  29. Fabio Almada Duarte
  30. Gustavo Javier Cano Barrios

Miembros del Directorio (Departamental)

  • Exterior : Shirley Mariette Cabrera del Puerto 
  • Boquerón: Juan Carlos Aquino Ramírez 
  • Alto Paraguay: Cristian Alfredo González López 
  • Presidente Hayes: Ema Carmiña Gaona Mareco 
  • Canindeyú: Isaac Fernando Díaz (Frente Radical)
  • Amambay : Ever Ramón Salinas (Frente Radical)
  • Ñeembucú: Edgar Daniel Morell (Frente Radical)
  • Central: Sergio Agustín Estigarribia Medina, Luis Federico Franco Alfaro y Santiago Javier Aguilera 
  • Alto Paraná: Atilio Augusto Alegre (NL) y Francisco Gabriel Gayoso (Dionisista).  
  • Paraguarí: Casimiro Nestor González Moreno 
  • Misiones: Arnaldo Agustín Valdez (Frente Radical)
  • Itapúa: Milcidaes Manuel Martínez Cristaldo 
  • Caazapá: Fredy Javier Sánchez Chaparro 
  • Caaguazú: Víctor Edgar Smith Cohene y Armando Antonio Riveros 
  • Guairá: Constancia Benítez 
  • Cordillera: Eri Valdez Vega y Elvis Ramón Balbuena 
  • San Pedro: Alvaro Ariel Saldivar Denis y Pastor Alberto Vera Bejarano (Frente Radical).  
  • Concepción: Emilio Pavón Doldan 
  • Capital: Alejandro Bruno Guggiari Carrón y Monica Gómez González (Frente Radical)