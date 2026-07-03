PLRA proclama al Directorio departamental y liberocartistas sufren otra derrota

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también renovó autoridades en la misma jornada de las elecciones internas municipales del 7 de junio. El movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, se impuso por amplio margen. Ganó la presidencia del partido, con Alcides Riveros y 19 de los 30 lugares entre miembros nacionales del Directorio (ver la lista abajo).
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Dicho colegiado también elige miembros que representan a cada departamento, en capital y a los afiliados en el exterior (ver la segunda lista abajo).
En dicha instancia el Nuevo Liberalismo ganó en la mayoría de las representaciones. Sin embargo, el Frente Radical, grupo liderado por el senador Ever Villalba, ganó en Canindeyú, Amambay, Ñeembucú y Misiones así como la segunda titularidad en otros.
Por otra parte, los afiliados también volvieron a castigar al movimiento Diálogo Azul, que lidera el senador liberocartista Dionisio Amarilla, ya que solo tuvo un lugar entre los representantes departamentales como titular N° 2 por Alto Paraná.
Miembros del Directorio (Nacional)
- Sonia Concepción Fleitas Ovelar
- Agustín Miguel Saguier Abente
- Mirna Estela Ríos Ojeda (Frente Radical FR)
- Francisco Javier Pereira Rieve
- Dalia Marlene Estigarribia
- Rodrigo Daniel Blanco Amarilla
- Arnaldo Andrés Rojas Feris (Dionisista)
- Líder Santiago Amarilla Ríos (FR)
- Ariel Villagra Sosa
- Diego Armando Riveros González
- Vidala Hastanasilda Franco Medina (FR)
- Horacio Ortiz Albrecht
- Daniel Rojas López
- Severo José Ríos Núñez
- Olga María Paredes Brítez (Coherencia Liberal)
- Nuria Reninseb Isnardi Martínez (Dionisista)
- Lilian Carolina Zayas Notari (FR)
- César David González López
- Juliana María Boccia Amarilla
- Diosnel Aguilera Rojas (FR)
- Liz María Regina Ríos Irala
- Fabiola Vaneza Galeano Chamorro
- Nilsa Porasy Carmita Sánchez
- Adejaime Anacleto Pavei (Dionisista)
- Alba Marina Talavera de Vallejos (FR)
- David Atilio Llano Pereira
- Horacio Víctor Carísimo Ocampo
- María Lorena Segovia Azucas (FR)
- Fabio Almada Duarte
- Gustavo Javier Cano Barrios
Miembros del Directorio (Departamental)
- Exterior : Shirley Mariette Cabrera del Puerto
- Boquerón: Juan Carlos Aquino Ramírez
- Alto Paraguay: Cristian Alfredo González López
- Presidente Hayes: Ema Carmiña Gaona Mareco
- Canindeyú: Isaac Fernando Díaz (Frente Radical)
- Amambay : Ever Ramón Salinas (Frente Radical)
- Ñeembucú: Edgar Daniel Morell (Frente Radical)
- Central: Sergio Agustín Estigarribia Medina, Luis Federico Franco Alfaro y Santiago Javier Aguilera
- Alto Paraná: Atilio Augusto Alegre (NL) y Francisco Gabriel Gayoso (Dionisista).
- Paraguarí: Casimiro Nestor González Moreno
- Misiones: Arnaldo Agustín Valdez (Frente Radical)
- Itapúa: Milcidaes Manuel Martínez Cristaldo
- Caazapá: Fredy Javier Sánchez Chaparro
- Caaguazú: Víctor Edgar Smith Cohene y Armando Antonio Riveros
- Guairá: Constancia Benítez
- Cordillera: Eri Valdez Vega y Elvis Ramón Balbuena
- San Pedro: Alvaro Ariel Saldivar Denis y Pastor Alberto Vera Bejarano (Frente Radical).
- Concepción: Emilio Pavón Doldan
- Capital: Alejandro Bruno Guggiari Carrón y Monica Gómez González (Frente Radical)