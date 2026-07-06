Abrazo republicano: Centurión celebra unión con Marito mientras Esgaib lo tilda de “traidor”

El expresidente de la República y líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y al candidato colorado a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, para darse el famoso “abrazo republicano” de cara a las municipales del 4 de octubre.

Durante las internas, Abdo había dicho que no le interesaban los abrazos ya que estaba jubilado, pero finalmente cedió.

Sobre este hecho, el diputado Daniel Centurión expresó fue un gran gesto del expresidente Marito el recibirles en su domicilio, a instancia del candidato de la lista 1 a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez.

“Se habló de la necesidad de unir de manera franca, de manera fraterna, de manera programática, a la lista 1 al Partido Colorado en Asunción, con vistas al gran desafío que tenemos el próximo 4 de octubre”, comentó.

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En otro momento aclaró que esto fue iniciativa del equipo de capital de Asunción, liderado por el candidato hoy a intendente Camilo Pérez.

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Ante la consulta sobre dónde quedan estas denuncias de persecución que mencionaban durante la campaña electoral y durante todo el gobierno de Santiago Peña, Centurión aclaró que siguen por cuerdas separadas.

“Hay que entender que el partido colorado es la organización política con mayor vocación democrática es el partido colorado y la democracia te impone reglas de juego. Esto demuestra una madurez de parte de los líderes de los distintos movimientos.”, indicó.

Esgaib rechaza el apoyo de Marito

Por su parte, el senador Yamil Esgaib no se mostró muy conforme con la presencia de Mario Abdo, señalando que les restaría votos, principalmente en Asunción.

“Si la justicia funciona en este país tendría que estar preso y trtatando de recuperar el dinero que robo durante su administración”, apuntó.

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Atendiendo esas declaraciones, fue consultado el porqué se realizó este encuentro, a lo que respondió que se debe buscar toda la ayuda para ganar las elecciones. “Si yo estuviera en al comando no lo hubiera hecho. No es lo mismo tener la ayuda de Centurión o de Weins, que la ayuda de un traidor como Marito”.

“Marito es una mala persona, es un mal colorado y un mal paraguayo. Capaz sume el voto de su familia, pero no así de los correligionarios serios de nuestro país”, sentenció.