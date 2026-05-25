Contralor pactó reeleción y se confirmó como “perro fiel del oficialismo”, según Diputado Benítez

El diputado Raúl Benítez (Independiente) uno de los firmantes de la denuncia penal por supuesto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la República, Santiago Peña repudió el “blanqueo” cómplice por parte de la Contraloría General de la República, en manos de Camilo Benítez Aldana (ANR), el cual considera que habría allanado su ratificación en el cargo, atendiendo a que su mandato fenece el 8 de septiembre próximo.

“Camilo acaba de pactar probablemente su reelección como contralor general de la República con la mayoría cartista, con un blanqueo alevoso a Santiago Peña. Se confirma a él como un perro fiel más del oficialismo", apuntó Benítez.

Si bien el Contralor tiene habilitada una sola reelección, y Camilo Benítez asumió en 2019, lo hizo completando el periodo de José Enrique García, que se vio forzado a renunciar para no ser echado.

Posteriormente, sí ya fue electo y juró el 8 de septiembre de 2021, por lo que en septiembre de este año fenece su mandato, pudiendo apuntar a un último período más.

El diputado opositor acotó que el blanqueo a Peña también confirma que “los organismos de control en esta República están copados por el oficialismo y han dejado de funcionar” y ahora solo falta que el otro arrodillado, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón dé el brochazo final en o que considera un claro “contubernio”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El blanqueo ha empezado de Contraloría, seguramente va a ser terminado de ejecutar en Fiscalía y un presidente Peña que después podrá gozar de una casa que está pagada por los contribuyentes del país”, recriminó el legislador.

Sobre este punto, terminó diciendo que “Camilo Benítez vendiéndose por un cargo otra vez”, y que este salvataje a Peña es un “guiño” para decirles: “Yo voy a ser tu contralor, pero para ir contra quienes vos querés que vaya” y no contra los del “equipo”.

Sobres y cargos para todos

El diputado Raúl Benítez insistió en que Peña no es capaz de explicar el origen de cerca de G. 20.000 millones en su fortuna, y la única explicación que encuentra para que la Contraloría considere que todo “está bien” es que haya corrido sobres y cargos.

“Evidentemente, acá corren sobres para todos. Acá alcanzan los sobres para todos y alcanzan los cargos para todos, solamente así se explica que un presidente de la República como Santiago Peña pueda pasar de un humilde trabajador, de un tipo que decía en campaña que no tenía nada, a ser un potentado millonario", remarcó.

El mismo hizo referencia al caso de los “sobres del poder”, donde mediante la denuncia de una exempleada de Mburuvichá Roga, Luz Maribel Candado, se conoció que habían sido “olvidados” en el quincho de la residencia presidencial, al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno.