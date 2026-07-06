Títulos falsos: Blanca Ovelar duda de la “fuerza política” del Senado y desafía a “Bachi” Núñez

Durante la reunión de la Mesa Directiva del Senado, en la nueva sala “Dr. Eusebio Ayala”, la senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) solicitó que la comisión especial de investigación disponga de todos los recursos humanos, técnicos e institucionales para esclarecer un esquema que, según advirtió, podría involucrar a personas con alto poder e influencia.

“¿Será que vamos a tener la fuerza política y la capacidad técnica para descifrar y llegar al fondo de un tema tan calamitoso como este que nos pone hoy en el ojo de la consideración pública internacional en el ámbito académico? Yo realmente estoy preocupada”, manifestó la legisladora.

Títulos falsos: “Una gran traición a la patria”

En su intervención, la senadora sostuvo que los indicios que llegan a la comisión permiten pensar que el país apenas está descubriendo el inicio de un entramado mucho mayor. “Estamos apenas descubriendo la punta del iceberg”, afirmó, al advertir que aún se desconoce la verdadera dimensión de la red de presuntas falsificaciones de títulos académicos.

Incluso calificó el caso como “una gran traición a la patria”, al considerar que el impacto trasciende el ámbito educativo y afecta directamente la credibilidad de las instituciones. Según explicó, el escándalo ya genera repercusiones internacionales y coloca al Paraguay bajo la mirada de la comunidad académica.

Ovelar recordó que el Senado ya demostró capacidad para investigar casos complejos mediante la comisión especial que analizó la denominada “mafia de los pagarés”, la cual permitió exponer un esquema de presunta corrupción que afectó principalmente a ciudadanos de escasos recursos.

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En ese sentido, pidió que la comisión encargada de investigar los títulos falsificados trabaje con el mismo nivel de eficiencia e incluso con mayor profundidad.

“La comisión de la mafia de los pagarés hizo un trabajo importante para esclarecer un esquema colosal de corrupción. Ahora necesitamos que la investigación sobre los títulos falsos tenga incluso mayor profundidad”, sostuvo.

Solicita a Bachi garantizar recursos y respaldo político

La legisladora insistió en que el presidente del Senado debe asegurar todas las garantías para que la comisión pueda trabajar sin restricciones.

Señaló que diariamente recibe nuevos indicios sobre el caso, lo que incrementa su preocupación por el posible alcance de la estructura investigada.

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“Cada día recibo algunos indicios que me producen escalofríos. Me pregunto cuándo comenzó todo esto, porque es colosal e involucra a personas demasiado importantes en nuestra sociedad”, afirmó.

Finalmente, pidió que la comisión disponga de todos los recursos necesarios para identificar a los responsables y esclarecer completamente los hechos.

La legisladora considera que la investigación recién comienza y que el verdadero desafío será determinar si existe la voluntad política suficiente para avanzar sin excepciones contra todos los involucrados, independientemente de su posición o influencia.