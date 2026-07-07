Diputados: oficialismo colorado busca asegurar “rekutú” de sus representantes ante el JEM y el Consejo

La Cámara de Diputados prevé definir este martes la renovación o confirmación de sus representantes ante los órganos extrapoderes, debido al vencimiento de los mandatos actuales. Al respecto, el diputado Hugo Meza (ANR) adelantó que el oficialismo colorado apostará por la continuidad de los mismos legisladores que hoy ocupan dichos cargos.

Para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la propuesta del bloque mayoritario es ratificar a los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia. Entretanto, para el Consejo de la Magistratura (CM), el oficialismo buscará la continuidad del diputado Édgar Olmedo.

“Creo que los compañeros gozan de la confianza de ambas bancadas, por lo menos dentro del Partido Colorado, y creemos que pueden continuar sin ningún problema en ese órgano”, afirmó Meza en entrevista con los medios de prensa antes de la sesión ordinaria.

Al ser consultado sobre la falta de pluralidad y la exclusión de la oposición en estos espacios clave, el legislador fue tajante: “Yo como colorado, evidentemente, voy a postularle a un compañero de bancada. Vamos a ver acá la composición, la fuerza y la votación”.

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Copamiento, “fruto del resultado electoral”

Respecto al desempeño de los actuales representantes, Meza admitió que “falta mucho por hacer”, pero defendió la gestión actual alegando que no han recibido denuncias por mal desempeño o abuso en el ejercicio de sus funciones.

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Asimismo, el diputado colorado rechazó las críticas sobre un supuesto copamiento cartista en las instituciones judiciales y calificó dichos cuestionamientos como un discurso gastado.

“Esa es una frase cliché. Dicen que el cartismo maneja la Justicia; sin embargo, hoy tenemos una condena en dos instancias a un senador (Erico Galeano) y tuvo que renunciar el senador (Hernán) Rivas”, argumentó, sosteniendo que la Justicia ha sido “implacable” con referentes de su propio partido.

En contrapartida, Meza acusó la existencia de una “Justicia selectiva” que no actúa contra figuras de la oposición. Sobre la mayoría aplastante de la ANR en el Congreso, justificó el escenario actual señalando que es “fruto del resultado electoral” y cuestionó si la oposición actuaría de manera diferente si tuviera los mismos números.

Contraloría: guiño a Camilo Benítez

En otro momento, Meza fue consultado sobre las intenciones del oficialismo de colocar a personas afines al Partido Colorado en la Contraloría General de la República. El diputado pidió cautela y señaló que esperarán las ternas que remita la Cámara de Senadores.

No obstante, aprovechó para dar un respaldo al actual contralor, Camilo Benítez. “Particularmente, creo que Camilo ha hecho un buen trabajo. Creo que ha actuado con mucha objetividad”, concluyó.

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