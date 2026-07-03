Contraloría: Ávalos Mariño espera que la ANR mantenga la pluralidad y que no avanzará con el copamiento

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño comenzó mencionando que su candidatura (únicamente a Contralor, no a subcontralor) fue a pedido de varios colegas de las bancadas liberales en la Cámara Baja y fue conversada con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Alcides Riveros, y que están teniendo conversaciones con referentes del Partido Colorado para buscar un acuerdo.

Ávalos Mariño recordó que el Directorio partidario ya se pronunció que “iba a pelear un chance para que sea un contralor liberal o un alterno de la oposición” y que no cree que se concrete un copamiento de la ANR.

Esto, ya que en medio de las negociaciones surgió la versión de que el cartismo podría, por primera vez desde la caída de la dictadura, designar a un contralor y subcontralor colorados, lo cual es posible ya que los cartistas y sus aliados tienen mayoría propia en ambas cámaras (necesitan 23 en Senado para definir las ternas y 41 en Diputados para elegir al contralor y sub).

El diputado enfatizó la importancia de un contrapeso político en la Contraloría, ya que la propia esencia de la institución es la de control al poder, lo que se ve dificulado cuando el ente está copado.

“Yo creo que es importante, más todavía ahora, y además es una práctica de siempre que un contralor sea de un partido diferente al del gobierno, salvo estas últimas ocasiones, pero en todas las anteriores fue así. A mi criterio es lo ideal”, refirió.

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Hasta la renuncia del excontralor Enrique García (opositor) en 2019 se había mantenido un pacto político donde la Contraloría era encabezada por alguien del signo político contrario al de Gobierno, lo cual se rompió con la asunción de manera interina y luego ya electo por un periodo del actual contralor colorado Camilo Benítez Aldana.

En lo que refiere a las negociaciones, si bien dijo que no está involucrado, ya que entiende que eso está en manos de los senadores y las autoridades partidarias, está confiado en que llegarán a un acuerdo con la ANR de al menos no llegar la copamiento total.

“Yo no creo que quieran imponer los dos, pero sí, y de hecho todo se conversa, todo se negocia. Yo tampoco descartaría que al final el partido termine aceptando la Subcontraloría. Es que la idea es poner sobre la mesa, conversar y negociar, y dentro de eso seguramente lograr lo que sea posible”, apuntó.