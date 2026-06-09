“No tomó su pastilla”: Esgaib pasa de amenaza con suspensión a desafiar a moquete a Raúl Benítez

Esta siesta, por segunda semana consecutiva, la sesión de Diputados quedó sin quórum. En esta ocasión el desbande de legisladores se dio tras un cuarto intermedio obligado por la “patoteada” del diputado cartista Yamil Esgaib, que a los gritos amenazó con una suspensión de 60 días, para luego derivar en una invitación a “moquete” a su colega opositor Raúl Benítez (Independiente).

Luego de abandonar la sesión tras los incidentes, Esgaib reconoció que sugirió reflotar una amenaza de suspensión contra Raúl Benítez solo porque le incomoda que critique al cartismo.

“A mí me encantaría que se le haga ‘descansar’ por lo menos dos meses a él, pero sin goce de sueldo. Yo le voy a pagar su salario para que deje de venir acá a molestar a la gente y a incomodar el trabajo que estamos haciendo”, alegó Esgaib que fue escalando en su nivel de bravuconería.

Ni el mes de suspensión que le costó el haber agredido a colegas mujeres y periodistas le sirvió a Esgaib de aprendizaje, con el agregado de que ahora se muestra envalentonado por los resultados de las internas partidarias pasadas y por no ser llamado al orden por el presidente de la Cámara Baja, su colega cartista Raúl Latorre.

“Como hombre, le dije así: si él (Benítez) va a seguir insultándome, yo quiero que él responda como hombre y nos vamos al patio un ratito”, disparó Esgaib, que al ser insistido si desafiaba a un “moquete”, respondió que si y es Benítez el que “no se anima”.

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En medio del griteríode la sesión, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), al reclamar infructuosamente que deje de amenazar, le pidió a Esgaib que se “vaya a tomar su pastilla”.

De manera soberbia, el diputado cartista acusó a su colega opositor de venir a “boludeando” a la Cámara y que si no se lo suspende, procederá a garrotearlo.

“Con una mano hasta le desafío sin problema. En 30 segundos le dejo nocaut. Estoy dispuesto (a moquetearme) si sigue maltratando y si es que no hay justicia, porque si hay justicia en serio acá, se le tiene que llamar la atención y suspender", dijo.